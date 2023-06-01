РДК та легіон «Свобода Росії» повідомили про початок нової фази наступу на РФ

ДАЛІ БУДЕ

Низка телеграм-каналів, зокрема й провладних російських, повідомили про танкову атаку, яка начебто відбулась поблизу контрольно-пропускного пункту біля міста Шебекіно в Білгородській області Росії, яка межує з Украною.

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Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, опублікували відеозвернення, в якому повідомили про ще одну операцію наступу на територію Росії.

«Обіцяна Командиром РДК друга фаза розпочалася!» — написали бійці РДК у своєму телеграм-каналі.

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Де і коли було зняте це відео — невідомо.

Губернатор Білгородської області Гладков, на якого покликаються російські ЗМІ, стверджує, що українських військових на території області зараз немає, але від ночі продовжуються обстріли Шебекіно і начебто поранені вісім людей. В обстрілах звинувачують Україну.

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Україна офіційно не коментувала повідомлення про обстріли Білгородської області. Під час попередніх рейдів РДК та легіону «Свобода Росії» українська влада заперечувала свою причетність до цих подій.

22 травня РДК і легіон «Свобода Росії» зайшли в Білгородську область. Зайняли села Козинка, Гора-Поділ і підійшли до міста Грайворон, за яке точились бої.

Бійці РДК та легіону заявили, що звільняють Росію і створюють смугу безпеки на українському кордоні. Загалом упродовж того рейду бійцям РДК та легіону, як вони повідомили, вдалось просунутись вглиб РФ на 42 кілометри.

В міноборони Росії заявили, що знищили понад 70 диверсантів, але в РДК та легіоні це спростували. 23 травня вони повідомили про завершення активної фази рейду.