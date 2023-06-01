Саміт Європейської політичної спільноти в Молдові: на порядку денному безпека на континенті

Молдова приймає лідерів ЄС

Сьогодні в Молдові у замку Мімі відбувається саміт Європейської політичної спільноти. На один день Молдова стала центром ухвалення рішень у Європі.

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На саміт прибули президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європарламенту Роберта Мецола, а також лідери майже 50 країн. Головне питання порядку денного — безпека Європи після повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Це важливий день для моєї країни, важливий день для Європи. Ми з нетерпінням чекаємо на гостей. Пишаємося тим, що сьогодні змогли зібрати представників усього континенту. У нас багато тем для обговорення. Звісно, Україна та відновлення миру — одна з головний тем порядку денного», — сказала президентка Молдови Мая Санду, зустрічаючи високих гостей.

Чекали на саміті й новообраного президента Туреччини Реджепа Ердогана, проте напередодні стало відомо, що він відмовився від участі. Натомість до Молдови прибув Володимир Зеленський, хоча до останнього ніхто точно не знав, чи зможе лідер України долучитися до учасників заходу, проте він усе ж таки приїхав.

«Я радий бути тут. Приїхати було непросто, але це повідомлення від усіх українців: ми підтримуємо народ Молдови, ми готові йти історично разом, пліч-о-пліч. Дякую молдаванам за те, що прийняли всіх наших людей, усіх біженців. Ми ніколи цього не забудемо», — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Мая Санду © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Володимир Зеленський також зазначив, що в межах саміту планує обговорити з європейськими лідерами співробітництво з ЄС та НАТО, українську формулу миру, коаліцію винищувачі та запропонувати створити коаліцію «Патріотів».

На саміт прибула і президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка нещодавно стала також важливою гостею мітингу в Кишиневі. Зараз вона висловила всебічну підтримку Молдові та Україні на шляху до ЄС:

«Ми тут, аби продемонструвати нашу підтримку Молдові, Україні та всій європейській спільноті. Ми маємо бути стійкими, аби протистояти ризикам, пов'язаним із незаконним вторгненням Росії в Україну».

Роберта Мецола знову в Молдові © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

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Уже від початку саміту лунає чимало важливих заяв. Так, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що навіть невирішений конфлікт у Придністров'ї не завадить Молдові стати членом ЄС, нагадавши, що схожа ситуація свого часу не стала перешкодою для Кіпру. Загадав Боррель і про Росію, зазначивши, що її немає на саміті «не тому, що ми не хочемо її запрошувати, а тому, що Путін виключив свою країну вторгненням в Україну».

Жозеп Боррель на полях саміту © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Також він зазначив, що на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові в центрі уваги будуть три питання: безпека, єдність спільноти, стабільність на континенті.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив на важливості знизити рівень напруги між Азербайджаном та Вірменією, та висловив сподівання, що його зустріч із лідерами обох країн сприятиме цьому.

Шарль Мішель сподівається на стабілізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Прибули на саміт до замку Мімі також лідери двох інших держав, стосунки між якими складно назвати простими: Сербії та Косова. Так, президент Косова Вйоса Османі заявив, що в ситуації, яка зараз склалася, винен безпосередньо Александар Вучич. Натомість він стверджує, що Сербія робить усе можливе для деескалації. «Я завжди був лідером, який шукав миру», — підсумував він.

Чергове загострення між Сербією та Косово не оминув увагою і канцлер Австрії Карл Негаммер, наголосивши, що зараз украй важливо припинити насильство. Також він прокоментував вступ до Сербії до ЄС, згадавши при цьому й Україну:

«Коли ми погоджуємо статус кандидата (на вступ до ЄС, — ред.), важливо поставити Західні Балкани в таку саму ситуацію, і щоб для України не було спеціальної швидкої системи. Навпаки, ми повинні забезпечити, особливо в поточній ситуації, щоб Західні Балкани не були забуті».

Карл Негаммер натякає, що Україна не повинна мати особливих умов для вступу до ЄС © AP / Vadim Ghirda

Також на саміт Європейської політичної спільноти прибули прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президент Франції Еммануель Макрон, канцер Німеччини Олаф Шольц

Мая Санду вітає Емманюеля Макрона © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Ріші Сунак прибув до замку Мімі © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Олаф Шольц спілкується із пресою © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Володимир Зеленський взяв участь у круглому столі з питань безпеки разом із Жозепом Боррелем, Шарлем Мішелем, Еммануелем Макроном та іншими лідерами ЄС.

Під час свого виступу на саміті Зеленський назвав три важливих кроки, які може зробити Європа для допомоги Україні. По-перше, він закликає Захід надати бойові літаки та системи ППО, які дозволять Україні захиститися від агресора. По-друге — чітко визначитися з усіма проявами російської агресії і не лише в Україні, а зокрема і в Молдові: «Російський контингент перебуває у Придністров’ї вже понад 30 років. І як довго ще буде там лишатися? На це запитання треба дати відповідь», — наголосив український президент.

І третій важливий крок — вступ України до НАТО та ЄС. Тож Зеленський висловив сподівання, що на майбутньому саміті у Вільнюсі Київ отримає чіткий план вступу до Альянсу та гарантії безпеки.

Виступаючи на пресконференції за підсумками саміту, Мая Санду зазначила, що сьогоднішній захід показав, що разом країни Європи можуть зробити континент безпечним.

«Сьогодні в 20 км від кордону з Україною ми змогли зібрати весь континент, аби продемонструвати свою єдність. І ми будем разом із Україною стільки, скільки потрібно», — підсумувала президентка Молдови.