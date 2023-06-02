Сенат схвалив законопроєкт про скасування верхньої межі держборгу

США запобігли дефолту

Сенат США прийняв двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який знімає верхню межу державного боргу в 31,4 трильйона доларів, запобігаючи першому в історії дефолту.

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За документ проголосували 63 сенатори, 36 були проти. Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не ухвалить рішення до того часу, повідомляє Reuters.

«Ми уникаємо дефолту сьогодні ввечері», — заявив у четвер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну. Байден високо оцінив дії Конгресу:

«Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу».

Відповідно до цього закону законодавче обмеження на федеральні запозичення буде призупинено до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку уряд може запозичити, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.