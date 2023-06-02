У кількох областях Росії повідомили про атаки безпілотників

ЧЕРГОВА БАВОВНА

Губернатори Брянської, Курської, Калузької, Білгородської та Смоленської областей заявили про нічні атаки та обстріли.

Реклама Читати продовження

Як стверджує т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін, два БПЛА атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні. За його словами, подія нібито сталася близько третьої ночі в селі Пересна Починковського району і в селі Диваси Смоленського району. Обидва населених пункти знаходяться у понад 250 кілометрах від українського кордону.

«Жертв і постраждалих немає. Критичних пошкоджень і пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків», — написав він у телеграмі.

Пізніше російські пабліки уточнили, мовляв, це були дрони-камікадзе й атакували вони нафтопереробну та газорозподільну станції в Смоленській області.

Раніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників на Курськ. Місцеві ж ЗМІ повідомляють про щонайменше шість вибухів, які пролунали неподалік залізничного вокзалу та аеродрому.

Також російські ЗМІ повідомляють про обстріли селищ у Брянській області. Покликаючись на слова місцевого губернатора Олександра Богомаза, вони стверджують, що внаслідок обстрілу нібито спалахнули житлові будинки.

Пожалівся на обстріли й губернатор Білгородської області В'ячеслав Главков, про що повідомили місцеві ЗМІ. За їх словами, в області є загиблі, постраждалі та пошкоджені домівки.

Також голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що непізнаний об'єкт упав у лісі в Кіровському районі о 6:45 ранку. Унаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав і руйнувань немає.