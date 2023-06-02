У кількох областях Росії повідомили про атаки безпілотників
Губернатори Брянської, Курської, Калузької, Білгородської та Смоленської областей заявили про нічні атаки та обстріли.
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Як стверджує т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін, два БПЛА атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні. За його словами, подія нібито сталася близько третьої ночі в селі Пересна Починковського району і в селі Диваси Смоленського району. Обидва населених пункти знаходяться у понад 250 кілометрах від українського кордону.
«Жертв і постраждалих немає. Критичних пошкоджень і пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків», — написав він у телеграмі.
Пізніше російські пабліки уточнили, мовляв, це були дрони-камікадзе й атакували вони нафтопереробну та газорозподільну станції в Смоленській області.
Раніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників на Курськ. Місцеві ж ЗМІ повідомляють про щонайменше шість вибухів, які пролунали неподалік залізничного вокзалу та аеродрому.
Пожалівся на обстріли й губернатор Білгородської області В'ячеслав Главков, про що повідомили місцеві ЗМІ. За їх словами, в області є загиблі, постраждалі та пошкоджені домівки.
Також голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що непізнаний об'єкт упав у лісі в Кіровському районі о 6:45 ранку. Унаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав і руйнувань немає.