БРІКС хоче кинути виклик Заходу. ПАР думає, як бути з Путіним.

ПЕРЕМОВИ У КЕЙПТАУНІ

БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa — Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР — група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, — ред.) демонструє амбіції скласти конкуренцію США, Євросоюзу та клубу G7. Для цього планує запровадити альтернативну долару спільну валюту, а також готується до безпрецедентного розширення. Але перш ніж очолити глобальні процеси, БРІКС треба вирішити власні проблеми. Найближча — як запросити Путіна на саміт в ПАР і не заарештувати його.

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Розширення та нова валюта БРІКС

В Кейптауні завершилася зустріч міністрів закордонних справ БРІКС.

Розширення та спільна валюта - головні теми зустрічі глав МЗС БРІКС 1-2 червня flickr.com

Однією з головних тем зустрічі стало запровадження спільної валюти розрахунків, альтернативної долару США. Таку ідею обговорюють вже кілька років, а в 2014-му навіть створили Новий банк розвитку (НБР), серед задач якого реалізувати цей задум.

Установу зі штаб-квартирою в Шанхаї, з цього року року очолює Ділма Русеф — близька соратниця бразильського президента. Як пише «Блумберг», учасники кейптаунської зустрічі звернулися до НБР за консультаціями про те, як може працювати нова спільна валюта.

Наледі Пандор - міністерка закордонних справ ПАР © flickr.com

Крім зменшення залежності від американського долара, на чому особливо активно наполягають Китай та Бразилія, нова спільна валюта допоможе обійти міжнародні санкції. Наприклад, такі, які нині накладені на Росію. Цю мету не приховує міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор:

— Ми хочемо переконатися в тому, що не станемо жертвами санкцій, які мають вторинні наслідки для тих країн, що жодним чином не пов’язані з питаннями, які призвели до запровадження цих санкцій.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет та Казахстан можуть найближчим часом приєднатися до БРІКС © flickr.com

Друга важлива тема зустрічі — розширення. Два десятки країн заявили про бажання приєднатися до БРІКС. Серед тих, хто може зробити це найближчим часом - Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет, Казахстан. Глави МЗС цих країн взяли участь в зустрічі в Кейптауні 1-2 червня.

Чи може БРІКС кинути виклик G7?

Міністри закордонних справ БРІКС говорили про те, як їхнє об’єднання може завоювати глобальний вплив та кинути виклик США, резюмує зустріч в Кейптауні видання «Блумберг». І ці переговори, ймовірно, розпалять занепокоєння Заходу з приводу того, що група прагне стати противагою США та Европейского союзу.

Країни БРІКС справді намагаються вести незалежну від Заходу політику. Всіх їх об’єднує, наприклад, той факт, що вони не приєдналися до антиросійських санкцій і взагалі декларують нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. А лідери Китаю та Бразилії на зустрічі в квітні, приділили чимало часу критиці США і планам боротися з американським домінування в світі.

Президент Бразилії Лула да Силва та керівник Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні. Квітень, 2023 © AP / Ken Ishii

Країни БРІКС мають потенціал скласти конкуренцію (об’єднанню G7, — ред.), але для цього їм потрібно створити спеціальні механізми, каже Надзвичайна та Повноважна Посол України в ПАР Любов Абравітова:

— На це потрібен час. Наприклад, якщо ми говоримо про перехід з долара на якусь іншу валюту їхніх економік це все буде відбуватися не за одну ніч. Викликає сумніви й економічна готовність БРІКС стати в авангарді глобальних процесів. В нинішньому складі, об’єднання представляє понад 42% населення планети і майже чверть світового ВВП. Але національні економіки країн-членів переживають не найкращі часи.

Китай досі бореться з наслідками КОВІД-19 та кризи нерухомості. Росія змушена шукати шляхи обходу санкцій та фінансувати свою агресію проти України. Економіка Південної Африки взагалі тріщить по швах, додає Любов Абравітова. Національна валюта різко обвалюється, складна ситуація в енергетичній сфері, віялові відключення іноді сягають 12 годин на добу. Зараз взагалі ідуть дебати про можливий дефолт країни, зауважує пані Посол.

Економіка Південної Африки тріщить по швах - Любов Абравітова © AP / Shiraaz Mohamed

Потенційні кризи для БРІКС ховаються і в політичній площині. Зокрема, в складних відносинах між гігантами — Індією та Китаєм. А також в міжнародній ізоляції Росії. Крім того, Індія та ПАР залежать від торгівлі із Заходом. А головними ринками збуту китайської продукції залишаються ЄС та США.

Визначний саміт БРІКС. Без Путіна?

На серпень запланований саміт БРІКС, де продовжаться дискусії про посилення ролі об'єднання та приєднання нових членів. Але навіть якщо про розширення безпосередньо на зустрічі не оголосять, вона буде визначною, каже Любов Абравітова. Втім цей саміт може відбутись без президента РФ Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі БРІКС. Кейптаун, 1 червня 2023 © AP / Nardus Engelbrecht

В березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Тепер країни, які визнають юрисдикцію МКС повинні затримати російського керманича, якщо той з’явиться на їхній території. ПАР приєдналася до Римського статуту, а отже, якщо Путін приїде на саміт в Йоганнесбурзі 22-24 серпня, зобов’язана затримати його і передати в руки міжнародного правосуддя.

Південна Африка має розв’язати непросту для себе головоломку, каже Надзвичайна та Повноважна Посол України в ПАР Любов Абравітова:

— Країні випала доля приймати саміт БРІКС саме в момент російської агресії і вже після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна. Але крім того, що Росія та ПАР входять в БРІКС, країни ще й мають стратегічне партнерство і особисті стосунки на рівні президентів. Тому для них це питання стоїть дуже гостро.

В ПАР взагалі суперечливе ставлення до МКС, продовжує пані Посол. Там вважають, що цей суд був створений тільки для того, що карати африканських лідерів. Видача ордеру на арешт Путіна виходить за межі такого ставлення, але Південна Африка все одно знаходиться в заручниках своїх переконань.

Протести проти участі Росії в зустрічі БРІКС. Кейптаун, 1 червня 2023 © AP / Nardus Engelbrecht

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Кейптауні, влада ПАР пообіцяла дипломатичний імунітет представникам БРІКС, які візьмуть участь і в червневій нараді і в серпневому саміті.

Але це стандартна процедура, зазначає Любов Абравітова. І у випадку із зустріччю глав МЗС БРІКС взагалі не має жодного значення, адже Сергій Лавров не перебуває в міжнародному розшуку. А от зобов’язань перед МКС рішення південно- африканської влади не скасовує, продовжує пані посол, тому в ПАР зараз точаться серйозні дискусії про те, як вийти із ситуації:

— Дві правлячі партії — Африканський національний конгрес та EFF (Economic Freedom Fighters) виступають за те, щоб запросити Путіна фізично і гарантувати йому імунітет під час саміту. Тоді як опозиційні сили наполягають, що треба заарештувати Путіна, якщо він приїде. Демократичний альянс навіть подав звернення до суду Південної Африки, щоб той заздалегідь визнав превалювання міжнародного права над національним.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса опинився в складній ситуації через можливий приїзд Путіна в Йоганезбург в серпні © AP / Jerome Delay

Крім внутрішніх дебатів, ПАР опиниться і під серйозним міжнародним тиском, якщо не заарештує Путіна, додає Любов Абравітова.

Світові ЗМІ, зокрема, британська «Телеграф» пишуть, що політичні еліти та деякі урядовці Південної Африки наполегливо радять владі перенести серпневий саміт до Китаю. Тоді з одного боку Путін зможе взяти участь в зустрічі, адже КНР (як і Росія, США та деякі інші країни) не визнає юрисдикцію МКС. З іншого боку ПАР не треба буде арештовувати Путіна і вдасться уникнути конфлікту з Заходом — передусім зі США.

Українсько-африканський ренесанс

Україна комунікує з владою ПАР щодо участі Путіна в саміті БРІКС. 25 травня, наприклад, Посол Любов Абравітова зустрілася із керівником Африканського національного конгресу — провладної і найстарішої партії в ПАР. Каже, це питання також обговорювали:

— Ми можемо пояснювати, що стало причиною такого рішення МКС, пояснювати масштаби, щоб Південна Африка розуміла, що йдеться про ті ж самі порушення прав людини, за які сама ПАР боролася за часів апартеїду.

Посол України в ПАР Любов Абравітова та керівник АНК Фікіле Мбалула. 25 травня 2023 © facebook.com/liubov.abravitova

Загалом, додає Любов Абравітова, в Африці важливо, щоб Україна говорила сама за себе, щоб не давала Росії поширювати свої наративи про несамостійність Києва. «Власне це ми і робимо», каже дипломатка, згадуючи вже друге африканське турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Минулого тижня глава українського МЗС відвідав Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Зустрівся із керівництвом країн, а також відвідав церемонію інавгурації нігерійського президента Боли Тінубу.

«Українсько-африканський ренесанс відкриває нові політичні та економічні можливості для нашої держави, а африканські партнери готові до втілення спільних взаємовигідних проєктів у низці сфер від освіти до цифровізації», —сказав Дмитро Кулеба в ефірі українського телемарафону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого другого африканського турне © МЗС України

Україна відігравала визначну роль для африканських країн в їхніх визвольних рухах, нагадує Любов Абравітова. Зокрема, в боротьбі з апартеїдом в Південній Африці. І зараз прийшов час налагодити контакти між нашими країнами:

— Африканське турне міністра показало, що з нами хочуть розмовляти. А ще — дедалі краще усвідомлюють важливість України для продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки континенту. Ми повинні руйнувати російські наративи про те, що в наслідках для Африки винна Україна, повинні пояснювати реальні причини і показувати, як Росія порушує всі норми міжнародного права.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Мапуту, 26 травня 2023 © МЗС України - facebook.com/UkraineMFA

Цікаво, зауважує Любов Абравітова, що у вівторок до Мозамбіку приїхав глава російського МЗС Лавров: «Він їздить за нашим міністром, а не ми за ним».

«Вся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи», — підсумував своє друге африканське турне міністр Дмитро Кулеба.