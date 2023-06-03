Евакуація місцевих та постійні обстріли: що відбувається в Білгородській області

ШЕБЕКІНО У ВОГНІ

На початку місяця представники легіону «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» оголосили про початок «другої фази операції» в РФ.

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Бої в Білгородській області

1 червня росіяни поскаржилися, що «диверсанти» атакували пропускний пункт «Шебекіно» за допомогою танків. Згідно із заявою, у МВС Шебекіно було оголошено план «Фортеця», працівники силових структур зібралися в будівлі управління, після чого будівля була обстріляна «Градами».

У той же час оперштаб Білгородської області спростував повідомлення про прорив ЗСУ у напрямку Шебекіно. «Обстановка в Шебекінському міському окрузі зараз складна, тривають обстріли, чути звуки бою. Працюють Збройні сили Російської Федерації, але жодного прориву ЗСУ немає», - заявили в оперштабі.

Однак вже наступного дня російське командування перекинуло в Бєлгородську область елітний загін 322 центру російських сил спеціальних операцій «Сенеж». Через страх перед партизанським рухом усі операції підрозділу було терміново припинено, а спецпризначенців розміщено в прикордонних населених пунктах.

У легіоні «Свобода Росії» 2 квітня повідомили про активні бої на околицях с. Нова Таволжанка Білгородської області, внаслідок яких були поранені легіонери.

За їхні словами російські війська не зважають на цивільне населення та накривають артилерійським вогнем будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК: «Під Таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, взявши її за машину з нашою диверсійною групою. Щонайменше двоє цивільних загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії»

У той же час російська влада продовжує заперечувати, що на її території перебувають «диверсанти», але повідомляють про постійні обстріли начебто з боку України.

В ніч на 3 квітня обстріли Бєлгородщини продовжилися. Близько 9 години ранку губернатор міста В'ячеслав Гладков підвердив, що ніч минула неспокійно. Він розповів, що внаслідок обстрілів у Разумному постраждали автомобілі. Однак, «найважчі наслідки» в Соболівці Валуйського округу. Також заявив, що за добу в області від обстрілів загинули 5 людей і ще 16 дістали поранення.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео з нічними обстрілами Шебекіно.

В легіоні «Свобода Росії» повідомили про продовження бойових дій на території області: «Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Білгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на громадянські втрати».

З Шебекіно евакуюють людей

З 1 червня внаслідок бойових дій у Шебекіно зникло світло, зв'язок інтернет та вода. У місті оголосили евакуацію. Людей вивозять автобусами до Білогорода, деякі виїжджають на власних авто. В окрузі закрили дороги, начебто, в цілях безпеки.

Місцева влада повідомляла, що кілька сотень жителів буде вивезено до Пензи та Калузької області. Також мешканців Шебекіно перевозитимуть у Воронезьку область. 600 дітей із Білгородської області вирушають на літній відпочинок до Калуги та Ярославля, додав губернатор.

Буквально за дому у Білгороді біженці Шебекіно заповнили два пункти тимчасового розміщення, для людей відкрили третій пункт, де пообіцяли розмістити тисячу осіб.

Пункт розміщення біженців зі Шебекіно, 2 травня 2023 року. © Телеграм / В'ячеслав Гладков

У той же час в місті почали фіксувати перші випадки мародерства. Відповідне видно було опубліковано у телеграм-каналі «Шепот Шебекино».

На кадрах видно розбиті розсувні двері до магазину «Лариса». Пошкодження, яких завдали дверям, не схожі на сліди від вибухової хвилі або від уламків.