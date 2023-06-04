Керівники найбільших розвідок світу провели таємну зустріч: говорили і про війну в Україні

ВАЖЛИВА СПІВПРАЦЯ

Такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру паралельно з безпековим форумом «Діалог Шангрі-Ла» вже кілька років поспіль.

Зустріч керівників розвідок відбулася паралельно з безпековим форумом «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, 2 червня 2023 року.

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Високопосадовці з близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу провели таємну зустріч на полях безпекового саміту «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

На зустріч зібралося близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу. США представляла директор Національної розвідки Ейвріл Хейнс. Також серед присутніх були представник Китаю та глава індійського агентства зі збору розвідувальної інформації за кордоном Самант Гоел.

Представника Росії на ній не було. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був присутній на «Діалозі Шангрі-Ла», але сказав, що не брав участь у зустрічі керівників розвідок.

«Між розвідувальними службами існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть спілкуватися, коли більш офіційна і відкрита дипломатія ускладнена — це дуже важливий фактор під час напруженості, і форум у Сінгапурі сприяє цьому», — сказало джерело, знайоме з перебігом дискусій.

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія керують так званою мережею «П'ять очей» для збору і обміну широким спектром розвідувальних даних, а їхні представники розвідки часто зустрічаються.

Хоча про конкретні дискусії в Сінгапурі відомо небагато, повідомляється, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.