Російські партизани кажуть, що зайшли до передмістя Шебекіно: вимагають зустрічі з губернатором

ВІЙНА В РОСІЇ

Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» заявляють, що взяли у полон двох російських військових і хочуть їх обміняти на розмову з главою Білгородської області В'ячеславом Гладковим.

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Про це легіон «Свобода Росії» повідомляє у своєму телеграм-каналі.

«Передова штурмова група Легіону та РДК заходить до передмістя Шебекіно», — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці також публікують, ймовірно, відео боїв у Бєлгородській області. За їхніми словами, «ворожа техніка ховається у лісосмугах». «РДК» та легіон «Свобода Росії» закликають російську армію «здаватися».

Пізніше російські партизани у спільному зверненні запропонували білгородському губернатору розмову у храмі в обмін на полонених російських військових

У відео, яке опублікували бійці, вони запропонували обміняти двох російських військовополонених на особисту розмову з В'ячеславом Гладковим у храмі у Новій Таволжанці.

Представники легіону «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що білгородський губернатор має приїхати до храму без зброї на машині швидкої допомоги, щоб обговорити з ними «долі Росії» та «непотрібну кровопролитну війну».

Як відомо, 1 червня «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» повідомили про початок нової фази операції на території Росії. У той же день росіяни поскаржилися, що «диверсанти» атакували пропускний пункт «Шебекіно» за допомогою танків. В Міноборони РФ спростували прорив кордону, проте бійці легіону «Свобода Росії» та «РДК» повідомляли про активні бої в селі Нова Таволжанка.

Під активними обстрілами також знаходиться Шебекіно. При цьому в легіоні «Свобода Росії» наголошують, що обстріли ведуть не з боку України. За їхніми словами, це російські війська не зважають на цивільне населення та накривають артилерійським вогнем будь-які точки, де засікають рух легіонерів та «РДК».