СВО по-білгородськи: чи переростуть рейди РДК у громадянську війну в РФ?

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Рейди йдуть, а Кремль мовчить. Російський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росії» не лише займають один населений пункт на Білгородщині за іншим, а й говорять на повний голос, не ховаючи облич. Та поки розбірливої відповіді не отримали ані ні від російської влади, ані від воєначальників.

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Спочатку Грайворон, а тепер Шебекіно — ці міста у Білгородській області Росії раптово виринули в інформпросторі наприкінці травня. Тоді на територію РФ через український кордон зайшли бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону «Свобода Росії» (ЛСР), які, як стверджують, складаються виключно з громадян РФ.

Член РДК в Білгородській області, 23 травня 2023 © via REUTERS / RUSSIAN VOLUNTEER CORPS

Представники цих формувань досить часто записують відеозвернення у яких пояснюють свої дії, передають повідомлення росіянам, а ще цивільному та військовому керівництву країни. У цих роликах регулярно повторюють один меседж, що вони прийшли звільняти свою батьківщину від гніту путінського режиму та закликають усіх свідомих співгромадян стати під їх прапори.

Натомість російська влада, яка ще 15 місяців погрожувала кожному, хто перетне «червоні лінії», себто хоча б косо подивиться у бік РФ, реагує якось мляво. Ба більше, навіть узгодженості у словах глави Білгородщини і федерального та армійського керівництва не спостерігається. Про це, зокрема, пише Інститут Вивчення війни (ISW).

Знайомство з реальністю

Так, зазначають, що це може свідчити серед іншого про те, що кремлівські старці та міноборони РФ по-перше, бояться посіяти паніку серед населення, а по-друге просто не знають, як реагувати. До цієї ж думки схиляється і український військовий і громадський діяч, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун. Зауважує, що навіть після 15 місяців спецоперації «Київ за три дні» вони не були готові, що на їхні ж голови посиплються подарунки з відкритої ними «скриньки Пандори»:

11 липня 2014 року, Ігор Гіркін, також відомий як Ігор Стрєлков, російський командир (в центрі) в місті Донецьк AP - Dmitry Lovetsky

— Вона (Російська влада, — ред.) просто собі навіть не уявляла, що те, що вона розпочала в Україні, може бумерангом перекинутися на її територію. І полум'я усіх цих громадянських конфліктів реально може розгортатися на її території. Все повторюється те, що вони організували у 2014 році, тільки набагато складніше. Там держава набагато складніша. Україна вона все ж таки була більш монолітна. І, незважаючи на всі російські спроби, вони не змогли нічого зробити, щоб розколоти державу зсередини. Вони просто змогли силою війни і провокацій відірвати частину української території і то не можуть її втримати. А в Росії набагато все складніше. Там є національні протиріччя, там є надзвичайно багато речей, які зараз можуть просто спалахнути.

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Рейди РДК та ЛСР стали для російської верхівки таким собі знайомством із реальністю, зазначає російська політикиня Ольга Курносова. За її словами, раніше ці формування навіть серйозно не сприймали та відверто посміювалися. І так було, аж допоки вони не продемонстрували, що насправді є грізною силою, яка озброєна не тільки автоматами, а ще й громадянською самосвідомістю:

Російський добровольчий корпус © AP / Evgeniy Maloletka

— Федеральна влада намагається цього взагалі не помічати і говорить дуже побіжно про це. Називаючи їх українськими формуваннями. Тобто що говорить федеральна влада? Вони весь час кажуть, що це українські диверсійно-розвідувальні групи або ЗСУ. Тому що сказати, що це російські добровольчий корпус і Легіон «Свобода Росії» це страшно, тому що це ламає всю концепцію війни, яку вони називають спеціальна військова операція. Це означає, що є росіяни, які розуміють, що відбувається насправді в Росії і готові за це розуміння боротися і готові, зокрема, боротися з узурпаторами влади в самій Росії. Тому що крім того, що Путін військовий злочинець, він, звичайно ж, скоїв злочин і проти Конституції російської. Адже порушив її і фактично узурпував владу.

Існує кілька сценаріїв

От на цьому моменті, вважає політикиня, варто було б уже задуматися й російським елітам. І, поки ще є час, вирішити чи вони з царем до кінця, чи все ж хочуть побачити Росію без Путіна та ще й не через тюремні грати:

— Насправді вони цілком могли б, зокрема, й Путіна доставити в Гаагу. Ясна річ, що для цього на це має зважитися ФСО. Але чому б і ні в якийсь момент?.. Російським елітам варто було б теж прискоритися і не сидіти, чекати, коли вони (РДК та ЛСР, — ред.) дійдуть до Москви.

Російський добровольчий корпус © AP / Evgeniy Maloletka

Але чи є у Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» реальна спроможність дійти до російської столиці? Адже, якими б безпрецедентними не були би їхні рейди Білгородщиною, поки що їм вдалося взяти під контроль лише кілька населених пунктів. Та й чи втримають вони їх, якщо їм протистоятимуть регулярні російські війська, теж питання відкрите.

У даний момент ні — говорить військовий експерт Віктор Ягун, бо ж кількість бійців не така велика. Але все може досить швидко змінитися:

— Я з ними спілкувався і я реально бачу в їхніх очах що вони хочуть не просто показати свою присутність на політичному полі, а вони реально хочуть звільнити свою територію силою зброї. Для цього їм потрібно багато прихильників... Якщо вони збільшать свою кількість в десятки разів, якщо до них приєднаються тисячі добровольців, я думаю, що Москва не зможе з ними впоратися.

Російський добровольчий корпус © AP / Evgeniy Maloletka

До того ж, на відміну, від російських опозиціонерів, які просто сидять за кордоном і лише ведуть великомудрі розмови, ці «партизани» показують реальні дії, однозначно завойовуючи цим прихильність противників путінського режиму, каже Ягун. Покликаючись на власні джерела, він зауважує, що повідомлення до командирів від жителів тієї ж таки Білгородщини, які бажають стати до лав цих формувань, надходять регулярно Не бракує прихильників і на інших територіях РФ, зазначає Ольга Курносова:

— Я знаю, що насправді росіян, які хотіли б вступити в ці формування, багато, але це досить непроста історія. Але, тим не менш, вони є, і їх достатньо. Тому яким чином буде змінюватися влада в Росії військовим або шляхом якогось внутрішнього перевороту до того, як легіон з РДК дійдуть до Москви, поки що питання відкрите, але це питання насамперед до російських не тільки бізнесів, а й політичних еліт.