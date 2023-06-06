Не шахедами єдиними — Іран продавав Росії запчастини до танків, гаубиць та снаряди

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Так, зокрема, йдеться про постачання танкових снарядів та ракет різного калібру на майже один мільйон доларів. А також стволів для танка Т-72 та артилерійської гаубиці і боєприпасів на 740 тисяч.

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Таку інформацію опублікувало видання «Скай ньюс», покликаючись на контракт та додаток до нього, які їм вдалося знайти. Зазначають, що він був укладений між державним імпортером технологій та послуг подвійного призначення «Рособоронекспорт» та іранським Міноборони. У документах, підписаних в середині вересня 2022 року, вказано, що боєприпаси та інше військове обладнання мали передати авіатранспортом, а першу партію відправити протягом десяти днів із моменту оплати.

Скан однієї зі сторінок контракту, опублікований Sky News © Sky News

У переліку 10 видів боєприпасів, серед яких 40 тисяч фугасних снарядів 122-мм, 14 тисяч 152-міліметрових та 10 тисяч калібром 125 міліметрів, а також стволи для гармати 2A46M танка T72 і два 122-мм стволи для гаубиці D-30. Передача чи перепродаж усього цього залізяччя без письмової згоди продавця заборонені.

Скан однієї зі сторінок контракту, опублікований © Sky News

Скан однієї за сторінок контракту, опублікований Sky News © Sky News

«Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний», — цитує видання слова свого анонімного співрозмовника, який представляє безпекове відомство Великої Британії.

Також повідомляють, що із текстом контракту ознайомився і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час травневого візиту до Британії. Київ та Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо підтвердиться, що він справжній. Зокрема, йдеться про нові санкції проти Ірану на додачу до тих, які Велика Британія вже запровадила раніше.

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Санкції як стиль життя

Насамперед санкціями варто було би натиснути на нафтову та збройну галузі Ірану, вважає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Адже вони є найбільш чутливими. Чи спрацює це так, як того би хотілося, питання відкрите. Іран живе під санкціями уже понад 40 років, тож добряче навчився обходити їх. Так, половина 86-мільйонного населення перебуває за межею бідності, розвиток самої країни загальмований на десятиліття, але владу це, схоже, влаштовує.

«Зараз Іран пробує отримувати ресурси та гроші з Китаю і з Росії. Він чудово розуміє, що там йому немає що робити з Заходом. Але ми знаємо, що й там ще є чимало "гравців", які користуються таким непевним станом і продовжують працювати там через так звані фірми-прокладки і тому подібне... Ми маємо усвідомлювати, що в цьому світі політичні інтереси, економічні інтереси, на жаль, дуже часто звучать більш вагомо для політики, в тому числі й західних, ніж, скажімо, справедливість», — каже Ігор Семиволос.

Аятола Алі Хаменеї та Володимир Путін під час зустрічі в Тегерані. 19 липня 2022 © AP

Китай та Росія мають свій зиск від цієї «дружби», а Іран чи його верхівка — свій, зауважує Директор інституту близькосхідних досліджень. З-поміж іншого, наводить і приклад з постачанням технологій, які використовуються для ведення війни в Україні.

«Цілком можливо, що китайська зброя, яка таким чином просто через Іран постачається до Росії, таке моє припущення... Китайці активно постачають (технології. — Ред.) в Іран, тому що ця країна — це дуже зручний майданчик. По-перше, він і так уже підсанкційний, тому, за великим рахунком, ймовірне накладання додаткових санкцій його не так лякає. До того ж за це вони (керівництво Ірану. — Ред.) отримують в свої кишені, свої фонди гроші і, власне, завдяки цьому тримають владу», — вважає Семиволос.

І ті, хто цю владу має, а саме представники Корпусу вартових Ісламської революції, тримають чіткий курс на РФ. Тому не дивно, що, навіть попри перспективу посилення санкційного тиску з боку Заходу, готові провертати незаконні оборудки з Кремлем.

Іран прагне нарощувати поставки зброї до РФ © AP

«Правляча група, яка належить до Корпусу вартових Ісламської революції, активно виступає за співпрацю з Росією, за максимально повний військово-політичний альянс. Тому не дивно, що саме при владі цієї групи ми бачимо такий швидкий розвиток співпраці», — говорить політичний експерт.

Далі буде

То невже неможливо хоч скільки-небудь відчутно вплинути на Іран? На думку Ігоря Семиволоса, варто очікувати не на прямий і швидкий ефект. Зокрема, зауважує, проросійська політика нинішньої влади влаштовує не всіх, навіть всередині самої структури.

«Є, звісно, помірковані сили серед правлячої політичної групи, які доволі активно критикують позицію Корпусу вартових ісламської революції, наголошуючи на тому, що Росія аж ніяк не друг Ірану. Також вони невдоволені санкціями. Адже тривалий час вони докладали зусиль саме для того, щоб їх позбутися... Так, "опозиція" не передбачає якихось там розслідувань в самому Ірані. Адже Корпус доволі потужно представлений у владі і контролює ситуацію. Тобто, у даному випадку навряд чи можна чекати якихось серйозних змін і трансформацій зараз. Але в майбутньому, очевидно, це буде якраз частина його претензій, які можуть пред'явити, умовно кажучи, правлячій групі інші опозиційні групи або ті групи, які були відсторонені від влади від влади в результаті виборів», — припускає Ігор Семиволос.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї © AP

До того ж, каже він, якщо розслідування доведе справжність опублікованих «Скай ньюс» документів, це стане значним поштовхом для активізації роботи деяких міжнародних інституцій. Зокрема, комісії ООН із питань розслідування злочинів РФ. Так, це саме вони не знайшли в діях росіян на території України жодних ознак геноциду. І не тільки.

«Ця тема, очевидно, тепер має більш активно обговорюватися на міжнародних майданчиках. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, комісія ООН відмовилася під тиском Росії, зрозуміло, від розслідування історії з постачанням безпілотників із Ірану до РФ. І ця обставина вона також свідчить про те, що не так просто довести, що це іранські дрони або іранська зброя, маючи такий потужний вплив з боку Росії на конкретному майданчику», — припускає Ігор Семиволос.

Уламки збитого іранського дрона "Шахед" поблизу Куп'янська, Україна © AP

Досі Тегеран ледь не божився, що ні патрона, ні снаряда, ні бодай гвитика від «Шахеда» з Ірану до РФ не не постачали. Уламки безпілотників із іранським маркуванням як аргументи чи закономірності «У РФ приземлився літак з Ірану — в Україну летять дрони» вони просто відкидали. Але офіційні документи здатні показати колективному Сходу те, що колективний Захід зрозумів уже давно.

«Для них (Ірану. — Ред.) результати розслідування не матимуть жодного значення. Але це важливо для інших країн. Наприклад, іранці зараз доволі активно намагаються відновити співпрацю з країнами Перської затоки. По суті, вони пішли на повномасштабну нормалізацію стосунків з ними, не в останню чергу через те, що вони очікують удару з боку США та Ізраїлю. Саме в цьому контексті слід розглядати нормалізацію відносин Ірану з Саудівською Аравією. Але Саудівська Аравія грає на різних шахових дошках... Найближчим часом Блінкен їде до Саудівської Аравії. Очевидно, це також буде предметом переговорів. І тут іранці потрапляють у не дуже гарну ситуацію. Адже з "прокаженими" дружити ніхто не хоче», — каже Семиволос.