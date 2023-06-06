«Україна проти Росії»: У Міжнародному суді ООН починається слухання справи
Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.
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Слухання відбудуться у Палаці миру в Гаазі, повідомляється на офіційному сайті суду.
Відбудеться два раунди виступів сторін: 6 та 12 червня виступає юридична команда України, 8 та 14 червня — Росії.
Слухання транслюватимуться в прямому ефірі двома офіційними мовами Суду - англійською та французькою.
Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала заяву про порушення справи проти Росії стосовно порушень зазначених конвенцій.
Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.