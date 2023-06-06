СПРАВИ МІЖНАРОДНОГО СУДУ

«Україна проти Росії»: У Міжнародному суді ООН починається слухання справи

Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН © AP / Peter Dejong

Автор тексту: Юлія Ромашкевич