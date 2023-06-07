Азербайджан та Вірменія «вперше опинилися на порозі миру» — МЗС Азербайджану

АЗЕРБАЙДЖАН ТА ВІРМЕНІЯ

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили про можливість підписання мирної угоди із Вірменією найближчим часом.

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Було зазначено, що існують можливості та реальні перспективи для розбудови миру, зміцнення стабільності, забезпечення мирного співіснування, просування порядку денного примирення, інвестування в економічний розвиток та співпрацю.

Про це Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхун Байрамов заявив на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає прес-служба МЗС Азербайджану.

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Міністр Джейхун Байрамов повідомив, що переговори щодо тексту двосторонньої мирної угоди ведуться в рамках процесу нормалізації азербайджано-вірменських відносин. Він зазначив, що переговори, які відбулися останніми тижнями у Вашингтоні, Брюсселі, Москві та Кишиневі, дозволили краще зрозуміти позиції сторін.

«Після закінчення збройного конфлікту, який тривав близько тридцяти років, і після того, як дві країни відновили свою незалежність, вони вперше опинилися на порозі миру із зобов'язаннями поваги до суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів одна одної», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня у США розпочались мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном.

Пізніше ми повідомляли про те, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.