У Білому домі відбудеться саміт лідерів США та Великої Британії

У ЦЕНТРІ УВАГИ УКРАЇНА

Саміт за участю Джо Байдена та Ріші Сунака відбудеться у Білому домі у четвер, 8 червня. Сьогодні британський прем'єр зустрінеться з лідерами Конгресу та відвідає бейсбольний матч

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Одним із головних питань на саміті лідерів стане ситуація в Україні, про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

«У мене немає жодних сумнівів у тому, що війна в Україні буде головним питанням обговорення, — сказав Кірбі. — Британці перебувають буквально на передовій з погляду надання допомоги Україні. Я не маю сумніву, що вони будуть говорити про те, як ми можемо працювати разом у майбутньому».

Напередодні британський прем'єр уже гарантував підтримку Україні після підриву Росією Каховської ГЕС.

Перед вильотом до Вашингтона Ріші Сунак анонсував інвестиції американського бізнесу у Велику Британію в обсязі 17 млрд доларів, частина цієї суми вже була вкладена компаніями зі США в британську економіку.

Наголосивши на міцності військового альянсу США та Великої Британії, що лежить в основі НАТО, Сунак сказав, що економічні відносини між двома країнами також мають бути задіяні для захисту західної демократії.

«Об'єднавши свої великі економічні ресурси та досвід, ми розвиватимемо наші економіки, створюватимемо робочі місця та забезпечуватимемо безпеку наших народів у майбутньому. Так само, як оперативна сумісність між нашими збройними силами дала нам перевагу на полі бою над нашими противниками, велика економічна оперативна сумісність надасть нам вирішальну перевагу в найближчі десятиліття», — підкреслив прем'єр.