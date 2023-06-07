Через пісні я розказую історію України: лідер колумбійського гурту Los iankovers

Латиноамериканці з українським серцем

Вони називають себе колумбійським гуртом із українським серцем. Відео виступів Los iankovers («Лос Янковерс») із різних куточків світу стає популярним у соцмережах. Глядачів завжди дивує, що в соліста гурту чудова українська вимова. У репертуарі — народні та сучасні українські та іспаномовні пісні. В інтерв’ю RFI-Україна лідер гурту мультиінструменталіст Янко Пеньяфорт розказав, звідки знає українську мову, як іноземці реагують на українську музику і чому його надихають повстанські пісні.

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Янко Пеньяфорт — колумбієць з українським корінням, народився та виріс у Боготі в Колумбії. Його мама Наталя — українка із Києва, а тато Хав’єр — колумбієць.

Янко Пеньяфорт © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— Коли ви вперше приїхали в Україну? Що тоді вас вразило найбільше?

— Перший раз я був в Україні в 2000 році, мені було 5 років. Тоді ми з мамою на чотири місяці поїхали. Більшість канікул я проводив у Києві. Якийсь час моя мама по черзі возила до України то мене, то сестру. Згодом ми їздили вже усі разом. Узагалі за свої 28 років я встиг побувати в Україні 12 разів.

Мене з дитинства вражало те, що там мене сприймають як частину своєї спільноти. Так, в Україні, у спілкуванні є особливості, якщо порівнювати з Колумбією: інколи люди говорять дещо жорстко. У той же час українці дуже гуманні. І там високий рівень емпатії.

Колумбійський гурт Losiankovers © Із архіву Los iankovers

— Українську мову ви вивчали з дитинства? І як швидко опанували?

— Ні, моя мама російськомовна. І я використовував в Україні російську навіть до 2016 року. Учити ж українську мову почав у 2014 році, але вирішив випробувати себе і почав говорити нею в Україні тільки за два роки. Я боявся помилок під час розмови, розумів, що використовую забагато русизмів, та я і зараз роблю багато помилок.

До речі, під час вивчення мови для мене корисними були народні пісні та говірки західної частини України. Мені там подобаються певні інтонації, акценти.

Гурт виступає в різних містах Європи © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— У вашому гурті колумбійські та венесуельські музиканти. Як їм українські пісні?

— У мене завжди була пристрасть до народної музики, особливо до латиноамериканської. Але у 2013 році я усвідомив власну відповідальність за своє українське коріння. Тоді ж і виникло неминуче бажання, потреба виконувати народні пісні того мого іншого походження, зі сторони моєї мами. Так я і почав виконувати українські пісні. А вони і надихнули мене вивчати українську мову більше і більше. Я мріяв мати гурт, із яким би я міг виконувати і латиноамериканські, і українські пісні. Мене взагалі цікавить східноєвропейський фольклор, але без Росії.

Між людьми по всьому світу є багато спільного, і це проявляється в музиці. Мої колеги дуже швидко засвоїли ритми української музики. Наш гітарист цікавиться українською культурою, трішки вивчав українську мову. Наша віолончелістка Ісамара надзвичайно захоплена українською культурою, учить мову та пісні, читає. Вона обожнює Україну. Минулого року ми були тут, у Європі. У неї було надзвичайне бажання поїхати в Україну — і ми були у Львові, у Чернівцях. Якраз тоді Україна була під масованими обстрілами, але Ісамара була просто неймовірно захоплена країною.

Слухати українські пісні приходять не тільки українці © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— Ви стали популярні в соцмережах завдяки відео з вуличних виступів із українськими піснями в різних країнах. Як виникла ідея подорожувати світом з українським репертуаром?

— Насправді, я завжди мріяв і мрію досі більше подорожувати світом, тому що ми несемо культуру Латинської Америки, України, Східної Європи. Її необхідно показати світу, бо вона дуже гарна. А в багатьох куточках світу про таку музику не знають. Минулого року ми приїхали самостійно в Європу тільки з квитками і без грошей. Ми почали з вуличних виступів у Барселоні, потім — у Франції.

Пізніше поїхали до Чехії, де зустріли нашого менеджера, українку Ніну. І, звичайно, завдяки її підтримці ми вже маємо велику аудиторію слухачів. Тоді у Чехії вона допомогла організувати декілька концертів. Перший був до Дня Незалежності України в центрі Праги для українців. Були ще концерти в Австрії для української громади. А з концерту в Кракові вдалося відправити частину коштів на ЗСУ.

Організовували і маленькі концерти в Румунії, Болгарії. Зараз ми в Швейцарії. Тут у нас уже були виступи в технічному університеті Цюриха, в українських школах «Крила» та «Мрія». Іще заплановані концерти.

Музиканти у Швейцарії © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— Як ви добираєте репертуар українських пісень і чи плануєте написати власні українською мовою?

— Ми виконуємо пісні, які нам подобаються: багато народних, повстанських, стрілецьких, козацьких пісень. Адже історичний контекст дуже важливий. Через ці пісні я люблю розказувати історію України, тим паче є безліч міфів про історію українських повстанців. Та й російська пропаганда дуже сильно працює в цьому напрямку.

У нас є власні пісні іспанською мовою, поки що немає українською, але ми це будемо робити найближчим часом. Це новий рівень випробувань для мене: написати пісню — це дуже велика відповідальність. Не хочеться, щоб це було щось примітивне, хочу це робити максимально поетично. А для цього потрібно краще вивчити українську мову.

Перед концертом © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— Українці радо зустрічають ваш гурт, а як реагують на вашу музику іноземці?

— З початку повномасштабного вторгнення ми були в Колумбії. Ми там грали українську музику, і люди з великою симпатією сприймали її. В той час як іспаномовна аудиторія досить закрита до іншої, не іспаномовної музики. Але тоді нас із великим інтересом слухали.

У Європі були цікаві моменти. Ми звикли, що коли граємо українську музику, то збирається багато українців і вони посміхаються. У Болгарії та Румунії ми також бачили усміхнених людей, думали, що то українці. Але потім ці глядачі підходили і питали, а що це за пісні і звідки.

03:47 Гурт з українським серцем © Із архіву Los iankovers/ Facebook

— Що плануєте робити після перемоги України?

— Я б хотів жити, граючи концерти по Україні. Я б дуже хотів їздити всією країною, включаючи увесь український Донбас, український Крим.

Зараз ми живемо за рахунок донатів і вуличних виступів, також даємо маленькі концерти. Наша фінансова ситуація дуже обмежена, але я мрію відправити значні кошти на відбудову України.

А українцям хочу побажати тільки перемоги, бо без неї не можуть здійснитись інші бажання.