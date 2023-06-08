Стримана реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС

головні заяви

У ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це найбільша техногенна катастрофа в Європі, а то й у світі, за останні десятиліття. Як відреагувала на трагедію світова спільнота?

Реклама Читати продовження

«Це лише один день російської агресії. Це лише один російський теракт. Це лише один російський злочин війни. Тепер Росія винна в жорстокому екоциді. Будь-які коментарі зайві. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти цивілізації. Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор», — написав у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський.

Реакція ООН: день російської мови та невпевненість

Здавалося б, міжнародна спільнота мала вмить суворо зреагувати на злочин такого масштабу. Проте світ відзначився доволі стриманою реакцією.

Люди на Херсонщині рятуються від повені © REUTERS / ALINA SMUTKO

Так, в ООН про катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС, мовчали протягом усього 6 червня. Натомість виклали твіт, присвячений святкуванню дня російської мови. Згодом Організація Об'єднаних Націй усе ж прокоментувала трагедію, заявивши, що цивільні особи та інфраструктура в жодному разі не можуть бути ціллю. А втім, хто ж винен у підриві ГЕС, — ані слова.

Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget.



They must be protected.



At all times.



Everywhere. pic.twitter.com/FxH6dmSR6m — United Nations (@UN) June 6, 2023

І лише надвечір 6 червня генсек ООН Антоніу Гутерреш, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що руйнування Каховської ГЕС є «ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну». Водночас він додав, що наразі ООН не має доступу до інформації, яка б дозволила незалежно перевірити причину руйнування.

Проте вже у четвер, 8 червня, стало відомо, що ООН планує сформувати в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на постраждалі окуповані території дівобережжя, щоби надати гуманітарну допомогу людям та евакуювати їх. Щоправда, лише за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки для цих місій.

►Дивіться також: Не готові назвати винних: Рада безпеки ООН провела засідання з приводу підриву Каховської ГЕС

Реакція світових лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон спочатку був обережний у висловлюваннях та, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що спершу має отримати більше інформації. Водночас він зауважив, що Франція в будь-якому разі підтримуватиме Україну. Проте після телефонної розмови з Володимиром Зеленським Макрон заявив, що «Франція засуджує цей жахливий акт, який загрожує населенню».

Висловив Президенту Зеленському солідарність з його народом після атаки на греблю Каховської ГЕС. Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом вже найближчих годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2023

Президент США Джо Байден не поспішав з коментарями. Лише у відповідь на запитання журналістів, що він може сказати РФ після підриву Каховської ГЕС, відповів: «Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що руйнування Каховської ГЕС — «це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, вчиняли російські солдати в Україні, і що є частиною воєнних дій, під час яких атаковано цивільні об'єкти — міста, села, лікарні, школи».

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що розвідувальні служби країни поки що вивчають причетність РФ до підриву дамби: «Якщо це зроблено навмисно, то це найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними».

У китайському МЗС обмежились висловленням глибокої стурбованості.

Люди евакуюються із підтоплених районів Херсона © REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав створити спільну з РФ комісію для розслідування катастрофи. Така реакція — не те, чого очікувала Україна. І відсутність суворої відповіді цілком може допомогти Росії впевнитися у своїй безкарності та підштовхнути Володимира Путіна до нових злочинів. По це написав у твіттері заступник глави МЗС України Андрій Мельник:

Eine Frage: nachdem die Russen eine “neue Dimension” des Krieges mit der Damm-Sprengung erreichten, wurde wieder nur Besorgnis geäußert. Es gab aber gar keine neuen Strafmaßnahmen gegen den Kreml. Das ist brandgefährlich. Das könnte Putin zu noch schlimmeren Verbrechen anstiften — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 8, 2023

Назвати речі своїми іменами

Проте є лідери, які назвали речі своїми іменами та прямо звинуватили РФ у підриві дамби Каховської ГЕС. Так, очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що «це все ще розслідується, але ми вважаємо, що це була Росія».

Новим виміром звірств Росії назвав руйнування ГЕС і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель: «Цим вчинком РФ продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС. Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно».

У тому, що винувата у трагедії саме Росія, впевнений і міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський: «Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Підрив Каховської ГЕС можна порівняти лише з використанням зброї масового ураження».

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що «підрив дамби в Новій Каховці демонструє, як безжально та жорстоко ведуть цю війну росіяни, прагнучи знищити сусідку Польщі — Україну».

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, своєю чергою, закликав притягнути РФ та її допомагачів до відповідальності:

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

Підтримала Україну і президентка Молдови Мая Санду: «Напади Росії на критичну інфраструктуру є воєнними злочинами. Президенте Зеленський, ми готові надати допомогу у відповідь на повені та підтримати зусилля з пом’якшення наслідків».

Так само не має сумнівів щодо винуватця трагедії і президент Естонії Алар Каріс: «Підрив Каховської греблі є ще одним терористичним актом, який загрожує життям тисяч українських мирних жителів. Це буде ще одне звинувачення в списку для московської влади».

Тим часом Володимир Зеленський закликає міжнародну спільноту та гуманітарні організації не залишатись осторонь і засудити знищення росіянами Каховської ГЕС, а також надати потрібну допомогу.