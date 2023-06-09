Мін'юст США планує передавати Україні більше конфіскованих російських активів

НОВИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ

Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Джо Манчином та республіканцем Ліндсі Гремом представила законопроєкт, який дозволить Міністерству юстиції США передавати Україні більше конфіскованих російських активів.

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Законопроєкт розширює чинні повноваження щодо передачі Україні надходжень від санкцій, введених проти Росії та Білорусі, передає Голос Америки.

Наразі відповідно до повноважень Мін'юст може передавати Україні тільки активи, конфісковані внаслідок порушення окремих санкцій, пов'язаних з Росією.

Перше і єдине наразі використання цих повноважень відбулося у 2023 році, коли генеральний прокурор Меррік Гарланд санкціонував передачу конфіскованих активів у російського олігарха, що потрапив під санкції, на суму 5,4 мільйона доларів.

У разі розширення повноважень Конгресом Мін'юст зможе передавати набагато більше активів для підтримки українського народу. Наприклад, законопроєкт дозволить США передавати Україні активи, конфісковані внаслідок порушення ширшого спектра економічних контрзаходів, таких як заходи експортного контролю.

«Перемога над Путіним та підтримка українського народу у цій безжалісній та несправедливій війні мають залишатися нашим головним пріоритетом, — заявив сенатор Манчин. — Я твердо маю намір довести цей законопроєкт до фінішної межі, щоб підтвердити нашу довгострокову відданість українському народу та нашій провідній ролі у боротьбі за захист демократії».

Зі свого боку сенатор-демократ Річард Блументаль заявив, що «передача активів, конфіскованих у тих, хто допомагав та сприяв варварському вторгненню Путіна, допоможе українцям захистити та відновити свою батьківщину».

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