Путін не дочекається! Байден та Сунак обговорили Україну, торгівлю і штучний інтелект

Британський прем'єр у США

США та Велика Британія — непохитні в підтримці України. Кажуть, вистачить і грошей, і сил на довгі роки, щоб побудувати безпеку держави і після завершення російської агресії. Британський та американський лідери обіцяють також посилити економічну співпрацю, хоча й не стали ближче до угоди про вільну торгівлю. А ще Вашингтон очікує на глобальне лідерство Лондона в питаннях безпеки технологій штучного інтелекту.

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Підтримувати Україну довгі роки

США та Велика Британія готові підтримувати Україну «довгі роки», щоб вона могла захиститися від російської агресії. Про це сказали лідери двох країн в четвер під час зустрічі у Вашингтоні.

Путін вважає, що може почекати поки ми втомимося і здамося. Але цього не станеться, — наголосив Ріші Сунак. — Чим більше ми будемо допомагати Україні не лише тут і зараз, але підтримувати її довгі роки, тим потужніший сигнал ми надішлемо Путіну,

Мета США — забезпечити довготривалу безпеку України навіть після того, як закінчиться ця війна. Таку думку висловив Джо Байден і додав, що США мають достатньо грошей, щоб допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно:

Упевнений, що ця підтримка триватиме навіть попри те, що з Капітолійського пагорба ми чуємо окремі голоси, чи повинні ми продовжувати допомагати Україні

Обмінялись і подяками: Байден — за надзвичайну роль Лондона в озброєнні та тренуванні українців, Сунак — за лідерство Вашингтона в допомозі Україні.

США та Велика Британія готові підтримувати Україну © AP / Susan Walsh

У день зустрічі Байдена з Сунаком видання «Політіко» із покликанням на американських урядовців написало, що подальша підтримка США залежить від успіху українського контрнаступу. Ця думка циркулює вже кілька місяців, але не мала жодного публічного підтвердження. А міжнародна допомога Україні, і фінансова, і військова — поки лише збільшується. Говорячи про контрнаступ ЗСУ, Байден сказав, що налаштований оптимістично.

Новий рівень партнерства та штучний інтелект

На зустрічі у Вашингтоні Ріші Сунак та Джо Байден узгодили Атлантичну декларацію (Atlantic Declaration, — ред.) — програму економічної співпраці небаченого, як сказав британський прем’єр, рівня:

Тільки минулого тижня ми отримали нові американські інвестиції на суму в 14 мільярдів фунтів, які створили тисячі робочих місць. (Це партнерство. — Ред.) означає надійні ланцюги постачань, план дій в енергетичній сфері та зниження торгових бар'єрів у галузі технологій майбутнього. Ми також почали переговори про угоду із критичних мінералів, яка забезпечить британським виробникам вихід на американський ринок

Велика Британія намагається поглибити економічні зв'язки зі США і вивести їх на такий самий високий рівень, як і безпекову співпрацю, писав напередодні зустрічі «Голос Америки».

Ріші Сунак оголосив про погодження Атлантичної декларації про співпрацю між США та Великою Британією ©AP / Manuel Balce Cenet

А втім, уже четвертий рік Вашингтон та Лондон не можуть укласти угоду про вільну торгівлю. Це за мету поставив собі Лондон, коли вийшов із ЄС, щоб компенсувати втрати європейських ринків. Але ані Ріші Сунак, ані жоден з його попередників не досяг тут вагомих успіхів. Нині це питання, як повідомляє «Сі-Ен-Ен», навіть не було на порядку денному.

Атлантична декларація — спроба створити альтернативу угоді про вільну торгівлю і забезпечити особливі умови співпраці між США та Британією, бодай в окремих галузях. Схожі угоди США вже мають з Японією, Австралією та Євросоюзом.

Раніше, зрозумівши туманні перспективи повноцінної угоди про вільну торгівлю, країни почали домовлятися про співпрацю в конкретних галузях. Торік у березні, наприклад, домовилися скасувати мита для британских сталі та алюмінію та американських мотоциклів, джинсів та віски.

США та Сполучене Королівство домовилися також спільно дбати про безпеку штучного інтелекту (ШІ). Восени в Лондоні відбудеться перший міжнародний саміт із цих питань, оголосив Ріші Сунак: «ШІ принесе надзвичайні прибутки нашим економікам та суспільствам, але очевидно також, що ця технологія несе реальні ризики, які ми повинні усвідомити».

Джо Байден очікує на лідерство Лондона в питаннях безпеки штучного інтелекту © AP / Manuel Balce Ceneta

У питанні ШІ Вашингтон, схоже, готовий віддати ініціативу Лондону. Джо Байден, зокрема, сказав, що чекає на лідерство Великої Британії в цій галузі:

Представники, лідери галузі говорять, що занепокоєні тим, що машини можуть самостійно думати, що не потрібно буде програмувати. Це звучить як наукова фантастика, але все ближче до реальності

«Сі-Ен-Ен» із покликанням на офіційних осіб писало, що ця тема особливо цікавить британського прем’єра. Американські журналісти пояснюють: Ріші Сунак — випускник Силіконової долини. Крім того, після виходу з ЄС Британія намагається бути в мейнстрімі технологій штучного інтелекту.

Чи не настав час британцю очолити НАТО?

Хто очолить НАТО після Єнса Столтенберга, повноваження якого спливають наприкінці вересня? Це питання, імовірно, також обговорювали в Білому домі. Напередодні візиту британська «Зе телеграф» писала, що Ріші Сунак спробує переконати Джо Байдена підтримати кандидатуру нинішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Офіційних заяв із цієї теми на пресконференції не пролунало. Хіба що на запитання, чи не настав час, щоб НАТО очолив британець, Байден відповів: «Можливо». Проте додав, що обговорення тривають.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі у Києві. 24 травня 2023 © AP

За негласною традицією НАТО, його генеральним секретарем стає представник Європи. Але це призначення потребує згоди Сполучених Штатів.

Раніше сам Бен Воллес заявив, що цікавиться посадою генсека НАТО. А преса відзначає, що він має доволі непогані шанси. Передусім через його роль у міжнародній коаліції на підтримку України. Штатам Воллес подобається ще й тим, що зміг підняти оборонні видатки Сполученого Королівства до 2,25% від ВВП. НАТО радить своїм членам витрачати на оборону не менше ніж 2%. А США особливо наполягають, щоб ці рекомендації виконувалися. Але торік лише сім із тридцяти однієї країни відповідали цьому критерію.

На Бена Волеса може чекати серйозна конкуренція. За даними «Політіко», що їх видання оприлюднило у квітні, серед потенційних кандидатів: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністри Нідерландів Марк Рютте, Естонії — Кая Каллас, Іспанії — Педро Санчес, а також президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Для США немає країни ближчої, за Велику Британію

Джо Байден та Ріші Сунак зустрічалися вже тричі. В останнє на саміті Джі-7 у Хіросімі, а до того — під час візиту американського президента до Ірландії та на саміті AUKUS в Сан-Дієго. Водночас це перший офіційний візит Сунака до Вашингтона, де він зміг ґрунтовно поговорити з Байденом сам на сам.

Джо Байден та Ріші Сунак на саміті AUKUS в Сан-Дієго © AP / Evan Vucci

Для США Ріші Сунак — уособлення певної стабільності, яке запанувало на Дауніннг стріт, 10 (адреса резиденції британського прем’єра в Лондоні, — ред.), пише «Сі-Ен-Ен». Тепер Лондон та Вашингтон можуть ефективніше координувати підтримку України, а також вирішувати інші суперечливі питання двостороннього порядку денного.

Угода про вільну торгівлю — лише одне з них. Оточення Ріші Сунака відкрито критикувало американський Закон про зменшення інфляції. Британський прем’єр та американський президент розходяться в тому, наскільки активним повинно бути державне регулювання економіки. До того ж вони представляють різні покоління. 43-річний Ріші Сунак — наймолодший лідер країн G7, а 80-річний Джо Байден — найстарший.

Фото лідерів країн G-7 та Президента України на саміті в Хіросімі, 20 травня 2023 © AP / Stefan Rousseau

Але американо-британські відносини нині переживають новий піднесення. Байден та Сунак поки не називають один одного «bro» (скорочено від англ.«brother» — брат. — Ред.), як це свого часу робили Барак Обама та Девід Кемерон. Утім, саме Сунаку вдалося укласти угоду про торгівлю між ЄС та Північною Ірландією. Це питання було особливо важливим для Джо Байдена, який має ірландське коріння.

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На пресконференції у четвер Сунак та Байден чимало говорили про теплі особисті зв’язки. Американський президент сказав, що немає для США ближчої країни, ніж Велика Британія. А британський прем'єр, що зв'язки між державами ніколи не ослабнуть. Раніше глава Білого Дому прийняв запрошення Короля Чарльза ІІІ і в липні має відвідати Сполучене Королівство із державним візитом.