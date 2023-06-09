Росія почне розміщувати в Білорусі ядерну зброю в липні — Путін
Розміщення зрої планують розпочати відразу після завершення підготовки споруд для неї.
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Початок розміщення російської ядерної зброї у Білорусі запланований на початок липня, про це заявив Володимир Путін в Сочі під час зустрічі з Олександром Лукашенком.
«З найбільш чутливих питань, про які ми з Вами домовлялися, все йде за планом. Як Ви знаєте, 7–8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь. Отже, все за планом, все стабільно», — цитує пресслужба слова Путіна.
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25 травня Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Йдеться про тактичну ядерної зброї. Контроль за неї та рішення про застосування залишається за Москвою.