ДИВОВИЖНИЙ ПОРЯТУНОК

Авіатроща в Колумбії: чотирьох дітей знайшли живими після 40 днів у джунглях

Авіакатастрофа сталася ще 1 травня, невеликий літак впав у амазонські джунглі. Відтоді четверо дітей, які були серед пасажирів вважалися зниклими безвісти.

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Діти вижили після 40 днів у джунглях
Діти вижили після 40 днів у джунглях © Президентство Колумбії, AFP
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Дітям, які вижили в авіакатастрофі 13, 9, 4 та 1 рік, пише France 24. За даними колумбійського  Міноборони, армійські рятувальники «негайно подбали про чотирьох братів і сестер і стабілізували їх». Після цього дітей евакуювали гелікоптером в місто Сан Хосе дель Гуавіаре за 285 км на південний схід від Боготи.

Літак Cessna 206 розбився в тропічних лісах Амазонії на півдні Колумбії 1 травня. Через два тижні знайшли його уламки та тіла трьох дорослих, які перебували на борту, пілота, вождя одного з корінних племен та матері трьох зі зниклих дітей. 

До масштабної пошукової операції залучили 160 солдатів та 70 представників корінних народів. Вони йшли слідами дітей, по речам, які ті залишали дорогою дитячу пляшечку, підгузки, залишки фруктів, тому пошуки не припиняли. Як виявилося, діти належать до корінного племені хуітото, в якому  змалечку знайомлять з джунглями і вчать полювати, рибалити і збирати їстівні рослини. Дітлахів знайшли за 5 кілометрів від місця падіння літака. Родичі зауважують, що вижити дітям вдалося швидше за все завдяки найстаршій сестрі.

Діти виживали у джунглях самотужки протягом 40 днів
Діти виживали у джунглях самотужки протягом 40 днів © Colombia's Armed Force Press/AP/picture alliance

«Вона зазвичай завжди піклувалася про своїх братів і сестер, коли їх мати працювала. Годувала їх борошном, хлібом з маніоки, фруктами з куща», — сказала бабуся малих, спілкуючись з пресою.

За даними колумбійської преси, найменшій дівчинці виповнився рік, коли вона блукала джунглями зі своїми братами та сестрами. Оскільки мати дітей загинула у авіакатастрофі, опіку над ними сподівається отримати їхня бабуся.

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