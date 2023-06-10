Авіатроща в Колумбії: чотирьох дітей знайшли живими після 40 днів у джунглях

ДИВОВИЖНИЙ ПОРЯТУНОК

Авіакатастрофа сталася ще 1 травня, невеликий літак впав у амазонські джунглі. Відтоді четверо дітей, які були серед пасажирів вважалися зниклими безвісти.

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Дітям, які вижили в авіакатастрофі 13, 9, 4 та 1 рік, пише France 24. За даними колумбійського Міноборони, армійські рятувальники «негайно подбали про чотирьох братів і сестер і стабілізували їх». Після цього дітей евакуювали гелікоптером в місто Сан Хосе дель Гуавіаре за 285 км на південний схід від Боготи.

#AEstaHora comandos de la @FuerzaAereaCol sacan de la espesa selva a los 4 niños. El helicóptero 🚁 está a más de 60 mts de altura. Los árboles 🌳 son muy altos y la visibilidad es casi nula. Van al helipuerto habilitado en medio de la selva para esta operación.



Del helipuerto… pic.twitter.com/P7RYWDV9oi — Mindefensa (@mindefensa) June 10, 2023

Літак Cessna 206 розбився в тропічних лісах Амазонії на півдні Колумбії 1 травня. Через два тижні знайшли його уламки та тіла трьох дорослих, які перебували на борту, — пілота, вождя одного з корінних племен та матері трьох зі зниклих дітей.

До масштабної пошукової операції залучили 160 солдатів та 70 представників корінних народів. Вони йшли слідами дітей, по речам, які ті залишали дорогою — дитячу пляшечку, підгузки, залишки фруктів, тому пошуки не припиняли. Як виявилося, діти належать до корінного племені хуітото, в якому змалечку знайомлять з джунглями і вчать полювати, рибалити і збирати їстівні рослини. Дітлахів знайшли за 5 кілометрів від місця падіння літака. Родичі зауважують, що вижити дітям вдалося швидше за все завдяки найстаршій сестрі.

Діти виживали у джунглях самотужки протягом 40 днів © Colombia's Armed Force Press/AP/picture alliance

«Вона зазвичай завжди піклувалася про своїх братів і сестер, коли їх мати працювала. Годувала їх борошном, хлібом з маніоки, фруктами з куща», — сказала бабуся малих, спілкуючись з пресою.

За даними колумбійської преси, найменшій дівчинці виповнився рік, коли вона блукала джунглями зі своїми братами та сестрами. Оскільки мати дітей загинула у авіакатастрофі, опіку над ними сподівається отримати їхня бабуся.