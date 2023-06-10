Кримські татари були і будуть з українцями: діаспора в Канаді бореться за звільнення півострова

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в канадській провінції Онтаріо проживало близько 25 кримськотатарських родин, нині — 200. Найчастіше вони оселяються в Торонто — найбільшому місті країни та столиці цієї провінції. Мешкаючи за кордоном, кримські татари не забувають своєї батьківщини. У Канаді вони ведуть активну культурну та політичну діяльність, щоб світ не забував, що Крим — це Україна.

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Ельвіра Ірсай переїхала до Канади влітку 2013 року. Тут уже шість років мешкав її чоловік Рустем Ірсай. Зі своїм обранцем дівчина познайомилася в рідному Криму ще 2011. Наступного року пара одружилася, а влітку 2013 Ельвіра приїхала до Торонто. Через пів року батьківщину Рустема та Ельвіри Ірсай окупувала Росія. І хоч подружжя будувало своє життя в іншій частині світу, це докорінним образом змінило їхні плани. Пара почала свою боротьбу за повернення Криму в Україну.

З такими табличками кримські татари Канади проводять акції у Торонто © фото з особистого архіву Ельвіри Ірсай

Об'єднані однією бідою

«Я вчилася в коледжі, я інтегрувалася в канадське життя. У мене було купа цікавих знайомств. А потім моє життя змінилося на 180 градусів. Почалася окупація Криму, і це дуже вплинуло на все», — розповідає Ельвіра Ірсай.

Кримських татар у Канаді об'єднала спільна біда. Так, одразу після анексії Кримського півострова 2014 року почала свою роботу Асоціація кримських татар Канади. Її президентом став Рустем Ірсай. Його дружина Ельвіра — виконавчим директором.

«З’явилася потреба організувати офіційну організацію для того, щоб на офіційному рівні представляти кримських татар у Канаді. Ми займаємося просвітницькою діяльністю і захистом прав людини в Криму», — пояснює Ельвіра Ірсай.

Головна мета діаспорян — зберегти власну культуру, мову та традиції. Асоціація розповідає канадійцям справжню історію Криму, його корінного населення, а також поширює новини про те, що коїть окупаційна влада на захопленій території.

Акція в Торонто на підтримку політичного в'язня Кремля віцепрем'єра Уряду Криму Ільмі Умерова © фото з особистого архіву Ельвіри Ірсай

«Тут (у Канаді. — Ред.) про окупацію кримських татар до окупації Криму взагалі нічого не знали: ні хто цей народ, ні звідки він тощо. Була дуже така неточна інформація. Нібито там є якісь люди, які вимагають свої права. Але не знали, хто це такі, що вони корінні жителі Криму, що їх більше ніж двісті років намагються знищити — спершу Російська імперія, потім Радянський Союз і тепер уже Росія. І було дуже багато здивованих людей, які просто не знали, що відбувається в Криму таке свавілля», — каже Ельвіра.

Рупор правди

Щоб донести правду, Асоціація почала активно працювати з депутатами парламенту Канади. Це дало свої плоди. По телебаченню та в кінотеатрах відбувся показ фільму режисера Ахтема Сеїтаблаєва «Хайтарма», який розказує про депортацію кримських татар. З самим режисером, відомим українським митцем кримськотатарського походження, організували зустрічі, зокрема, у парламенті провінції Онтаріо.Тут також показали фільм Сеїтаблаєва «Чужа молитва».

Зустріч у парламенті Онтаріо з українським режисером кримськотатарського походження Ахтемом Сеітаблаєвим © фото з особистого архіву Ельвіри Ірсай

Проте найбільшим своїм досягненням в Ассоціації вважають визнання Палатою громад Канади масової депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду. Із 2022 року 18 травня стало в Канаді Днем пам'яті депортованого народу.

Майже 80 років потому кримським татарам доводиться боротися за право жити на своїй землі. За даними Кримської правоохоронної групи, російська окупаційна влада ув'язнила в Криму щонайменше 182 громадяна України. Здебільшого, за звинуваченнями в терористичній діяльності. На прицілі здебільшого — саме кримські татари. Адже корінні мешканці півострова, які внаслідок державної політики РФ та її попередниць стали меншістю, підтримують Україну.

Зустріч у Торонто з провідником кримськотатарського національного руху Мустафою Джемілєвим на виставці, присвяченій Голодомору українського народу 1932–1933 рр. © фото з особистого архіву Ельвіри Ірсай

«У невідомості люди перебувають. Будь-якої миті все що завгодно може статися. Російськомовні більшість знає, кого підтримують кримські татари. І може статися багато чого. Але кримські татари вірять і чекають на звільнення, повірте мені», — розповідає Ельвіра Ірсай.

Проукраїнська позиція

Кримські татари в Канаді є також активними учасниками української громади.

«Ми разом із самого початку Майдану виходили на всі акції протесту, організовували їх, були співорганізаторами, — зазначає пані Ельвіра та підкреслює: — Кримські татари завжди були з українцями разом».

«Для нас війна почалася ще дев’ять років тому. І ми почали це ще тоді, і ми просто продовжуємо робити те, що робили. І, звичайно, зараз важка ситуація з біженцями. Дуже багато людей за програмою CUAET (спеціальна програма пришвидшеного надання тимчасового місця проживання українцям в Канаді. — Ред.) приїхало. Ми займалися їх розташуванням», — каже виконавча директорка Асоціації кримських татар Канади.

Ельвіра Ірсай виросла в передмісті Сімферополя. Згадуючи часи свого дитинства, вона сумно константує: тодішня українська влада недостатньо уваги приділила Криму, щоб він став українським.

«Насправді кримські татари завжди хотіли вивчати українську мову. Українська мова в нас була чомусь сьомим уроком. Розумієте, якимось факультативом. Але були присутні саме кримські татари на цих уроках. Я все це пам’ятаю, це все відбувалось на моїх очах», — згадує вона.

Кримська татарка також згадує, як у Криму активно пропагували саме російську мову та як швидко створювали російські блоки:

— Це все, на жаль, дозволила Україна.

Пані Ельвіра підкреслює, що головне завдання нечисленного кримськотатарського народу — це вижити. Своє майбутнє вони бачать тільки з Україною:

— Кримські татари хочуть бути з Україною, щоб зберегтись, йти в напрямку Європи і розвиватися на своїй батьківщині. Ми ніколи не будемо частиною Туреччини, з якою ми просто асимілюємося. Ми ніколи не будемо і надто частиною Росії, яка нас знищує вже триста років. А з українцями в нас є спільні цінності, які ми хочемо нести у світ і розвиватися у своїй країні. У нас єдина можливість це зробити разом з українцями, які розуміють нас, яких розуміємо ми. У нас дуже багато спільних цінностей і один-єдиний ворог.

Ельвіра Ірсай з прапором Криму у Торонто © фото з особистого архіву Ельвіри Ірсай