У Туреччині на ракетному заводі прогримів потужний вибух — є загиблі
Вибух стався в Анкарі на заводі ракетно-вибухових речовин машинобудівної та хімічної промисловості, про це повідомляє турецька служба CNN. Повідомляють, що рвонуло через хімічну реакцію.
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Як зазначають у матеріалі, після вибуху також спалахнула пожежа. Унаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро робітників ракетного заводу.
«У нас там працювало 5 робітників, і всі, хто опинився під завалом, були витягнуті, постраждалих немає. Загинули 5 наших робітників. За першим враженням, вибух стався внаслідок хімічної реакції, наша прокуратура розслідує цю справу», — прокоментував ситуацію губернатор Анкари Васіп Шахін.
[MKE Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023
Ankara Valisi Vasip Şahin: Orada çalışan 5 işçimiz vardı ve göçük altındakilerin tamamına ulaşıldı, yaralımız yok. 5 işçimiz vefat etti. Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı, savcılarımız konuyu inceliyor. pic.twitter.com/phyBV8ysmq