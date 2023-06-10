ТРАГЕДІЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

У Туреччині на ракетному заводі прогримів потужний вибух — є загиблі

Вибух стався в Анкарі на заводі ракетно-вибухових речовин машинобудівної та хімічної промисловості, про це повідомляє турецька служба CNN. Повідомляють, що рвонуло через хімічну реакцію.

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Вибух на ракетному заводі в Туреччині
Вибух на ракетному заводі в Туреччині © Скрііншот із відео турецького телеканалу
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Як зазначають у матеріалі, після вибуху також спалахнула пожежа. Унаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро робітників ракетного заводу. 

«У нас там працювало 5 робітників, і всі, хто опинився під завалом, були витягнуті, постраждалих немає. Загинули 5 наших робітників. За першим враженням, вибух стався внаслідок хімічної реакції, наша прокуратура розслідує цю справу», — прокоментував ситуацію губернатор Анкари Васіп Шахін.

З огляду на те, що на цьому виробництві працюють з вибухонебезпечними речовинами, цехи розташовані один від одного на значній відстані, щоб у випадку позаштатної ситуації на сталася ланцюгова реакція. Тож, унаслідок вибуху інші підрозділи та працівники не постраждали.

Завод, де стався вибух
Завод, де стався вибух © TRT Haber
У деталях події мають розібратися співробітники головної прокуратури Анкари. Окрім того, заявив Міністр юстиції Йилмаз Тунч, розпочато судове та адміністративне розслідування. 

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