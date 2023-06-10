У Туреччині на ракетному заводі прогримів потужний вибух — є загиблі

ТРАГЕДІЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Вибух стався в Анкарі на заводі ракетно-вибухових речовин машинобудівної та хімічної промисловості, про це повідомляє турецька служба CNN. Повідомляють, що рвонуло через хімічну реакцію.

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Як зазначають у матеріалі, після вибуху також спалахнула пожежа. Унаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро робітників ракетного заводу.

«У нас там працювало 5 робітників, і всі, хто опинився під завалом, були витягнуті, постраждалих немає. Загинули 5 наших робітників. За першим враженням, вибух стався внаслідок хімічної реакції, наша прокуратура розслідує цю справу», — прокоментував ситуацію губернатор Анкари Васіп Шахін.

[MKE Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu]



Ankara Valisi Vasip Şahin: Orada çalışan 5 işçimiz vardı ve göçük altındakilerin tamamına ulaşıldı, yaralımız yok. 5 işçimiz vefat etti. Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı, savcılarımız konuyu inceliyor. pic.twitter.com/phyBV8ysmq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2023

Завод, де стався вибух © TRT Haber

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З огляду на те, що на цьому виробництві працюють з вибухонебезпечними речовинами, цехи розташовані один від одного на значній відстані, щоб у випадку позаштатної ситуації на сталася ланцюгова реакція. Тож, унаслідок вибуху інші підрозділи та працівники не постраждали.У деталях події мають розібратися співробітники головної прокуратури Анкари. Окрім того, заявив Міністр юстиції Йилмаз Тунч, розпочато судове та адміністративне розслідування.