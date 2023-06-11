Пожежі посилюються і можуть тривати усе літо — ситуація в Канаді ускладнилася
Нові пожежі розгорілися на заході Канади, через це довелося евакуювати тисячі людей. За словами міністра провінції, так палати може навіть протягом усього літа. З початку року в країні вигоріло вже понад 4,6 мільйонів гектарів.
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Про це пише France 24. Як зазначають у матеріалі, після кількаденної перерви в Альберті відновилися пожежі. Зокрема, видали наказ про евакуацію мешканців міста Едсон, населення якого становить близько 8400 осіб, це вже вдруге з початку травня.
«Вогонь настільки вийшов з-під контролю, що деяким лісозаготівельним бригадам довелося відійти... Вони не можуть боротися з цим вогнем», — сказав Люк Мерсьє, адміністративний менеджер округу Йеллоухед, регіон Едсон.
За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), по всій країні зареєстровано 416 активних пожеж, у тому числі 203 які вважаються неконтрольованими. Зазначають, що цьогоріч Канада зазнала рекордних збитків, уже вигоріло понад 4,6 мільйона гектарів, що значно перевищує середній показник за останні десятиліття.