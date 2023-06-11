Пожежі посилюються і можуть тривати усе літо — ситуація в Канаді ускладнилася

ВЕЛИКИЙ ВОГОНЬ

Нові пожежі розгорілися на заході Канади, через це довелося евакуювати тисячі людей. За словами міністра провінції, так палати може навіть протягом усього літа. З початку року в країні вигоріло вже понад 4,6 мільйонів гектарів.

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Про це пише France 24. Як зазначають у матеріалі, після кількаденної перерви в Альберті відновилися пожежі. Зокрема, видали наказ про евакуацію мешканців міста Едсон, населення якого становить близько 8400 осіб, це вже вдруге з початку травня.

«Вогонь настільки вийшов з-під контролю, що деяким лісозаготівельним бригадам довелося відійти... Вони не можуть боротися з цим вогнем», — сказав Люк Мерсьє, адміністративний менеджер округу Йеллоухед, регіон Едсон.

В Канаді посилилися лісові пожежі © Darryl Dyck, AP

Міністр громадської безпеки Франсуа Боннардель заявив, виступаючи у Квебеку, що ситуація в центрі та на північному заході провінції залишається складною, а кілька муніципалітетів все ще перебувають під загрозою. За його словами, нині майже 14 000 мешканців провінції перебувають під наказом про евакуацію.

За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), по всій країні зареєстровано 416 активних пожеж, у тому числі 203 які вважаються неконтрольованими. Зазначають, що цьогоріч Канада зазнала рекордних збитків, уже вигоріло понад 4,6 мільйона гектарів, що значно перевищує середній показник за останні десятиліття.