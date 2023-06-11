Іран посилює оборонну співпрацю із РФ — повідомляє Білий Дім
Про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, Росія, ймовірно, отримала від Ірану сотні бойових безпілотних літальних апаратів,якими завдає ударів по Україні.
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Таку інформацію опублікувало агентство Reuters. Покликаючись на слова Кірбі, журналісти пишуть, що саме використання великої кількості дронів, якими РФ атакує Київ та інші міста України, може свідчити про поглиблення військової співпраці з Іраном. Окрім того, зазначають, що офіційний представник Пентагону також висловив стурбованість тим, що Тегеран допомагає Москві організувати виробництво іранських безпілотників на російській території.
Зазначають, що Іран також має свій зиск від цього співробітництва, зокрема намагається отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів, включаючи гелікоптери та радари.
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Джон Кірбі зауважив, що співпраця Москви та Тегерану загрожує не лише Україні, а й сусіднім з Іраном країнам та світовій спільноті загалом. Тому, наголосив він, Сполучені Штати збираються використати всі доступні інструменти, щоб викрити та припинити такі дії.