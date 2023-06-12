В ЄС хочуть змінити принцип ухвалення рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці

необхідні реформи

Наразі в Європейському Союзі рішення приймаються по принципу одностайності, але глави МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії просять відійти від цього правила та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

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Про це повідомляє видання Politico.

Міністри заявили, що перед обличчям агресивної війни Росії проти України Європейський Союз довів свою здатність діяти. ЄС підтримує Україну дипломатично, фінансово та військово; шляхом скорочення енергетичної залежності від Росії; і запропонувавши Україні, а також Республіці Молдова, чітку перспективу членства в ЄС.

На їхню думку, здатність вживати швидких і рішучих дій залишатиметься ключовою для ролі ЄС як суб’єкта зовнішньої політики, який готовий і бажає відстоювати цінності та інтереси своїх громадян на глобальній арені.

Міністри заявили, що Євросоюзу потрібно посилити свою спроможність діяти у сфері зовнішньої політики та політики безпеки під час кризи, і, оскільки ЄС розширюється, успішна європейська інтеграція вимагає ефективного функціонування його інституцій.

«Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС вимагає одностайності — що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави», — пояснили міністри.

У зв’язку з цим вони запропонували ширше використовувати так зване «конструктивне утримання» при ухваленні рішень. Цей принцип дозволяє прийняти рішення, коли одна з держав виступає проти, але не заперечує проти рішення, і, таким чином, не зупиняє інших 26 членів.

«Ми побачили, наскільки ефективним може бути «конструктивне утримання» в жовтні минулого року, коли Рада ЄС у закордонних справах голосувала за нову тренувальну місію ЄС для українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування «проти» до «конструктивного утримання», — заявили міністри.

Міністри пропонують, щоби голосування кваліфікованою більшістю пройшло практичне випробування. Вони також висловили розуміння, що деякі партнери з ЄС можуть мати занепокоєння щодо використання голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці ЄС.

«Ми серйозно ставимося до цих занепокоєнь. Для нас пошук консенсусу є і залишатиметься в основі нашої європейської ДНК, оскільки бачення світу з різних сторін і відкритість до конструктивного компромісу є перевагою. Таким чином, ми зробимо все можливе, щоб врахувати занепокоєння всіх країн-членів ЄС, щоб забезпечити прийняття найкращих рішень для наших колективних інтересів», — заявили дипломати.