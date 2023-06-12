Найнебезпечніший період в історії людства: світ нарощує ядерний потенціал — SIPRI

нова гонка озброєнь

Росія, Китай, КНДР, Індія, Британія, Ізраїль, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних розробок. Уже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським.

Пуск російської ракети «Іскандер-К», яка може бути носієм ядерного заряду, під час військових навчань на полігоні в Росії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

«Ми входимо в один із найнебезпечніших періодів в історії людства. Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли способи співпраці для зниження геополітичної напруженості та скорочення гонки озброєнь», — підкреслив директор SIPRI Ден Сміт.

За даними інституту, із загальної кількості боєголовок у світі — 12 512 одиниць станом на січень — близько 9576 перебували на військових складах для потенційного використання, це на 86 боєголовок більше, ніж у січні минулого року.

З них приблизно 3844 боєголовки були розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2000 (майже всі належать США та росії) перебували у стані підвищеної бойової готовності, тобто були встановлені на ракетах або розміщені на авіабазах зі стратегічними бомбардувальниками.

Китай — за рік кількість боєголовок зросла з 350 до 410 одиниць і продовжує зростати. Потенційно до кінця десятиліття кількість китайських балістичних ракет може зрівнятися з американською чи російською.

Велика Британія – оголосила про підвищення ліміту ядерних боєголовок з 225 одиниць до 260.

Франція — працює над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління та новою крилатою ракетою повітряного базування

Індія — робить акцент на системах далекого радіусу дії, зокрема, здатних вражати цілі на території Китаю.

КНДР — виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70.

Ізраїль — офіційно не визнає наявності ядерної зброї, проте, згідно із доповіддю, теж модернізує ядерний арсенал.

Дипломатія у сфері контролю над ядерними озброєннями та роззброєння зазнала серйозних невдач після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

«У цей період високої геополітичної напруженості та недовіри, коли канали зв’язку між суперниками, що володіють ядерною зброєю, закриті або майже не функціонують, ризики прорахунків, непорозумінь або нещасних випадків є неприйнятно високими. Існує термінова потреба відновити ядерну дипломатію та посилити міжнародний контроль над ядерною зброєю», — наголосив Ден Сміт.