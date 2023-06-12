У Вашингтоні анонсували новий пакет військової допомоги Україні

допомога партнерів

Надійде вона за повноваженнями президента США — механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). Про це від час брифінгу 12 червня заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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— Ви бачили пакет допомоги, виділений в межах програми USAI. Про нього було оголошено минулого тижня. Дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, виділені Сполучені Штати, — заявив Кірбі.

Джон Кірбі та Карін Жан-П'єр під час брифінгу у Білому домі AP - Susan Walsh

Чиновник наголосив, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для боротьби на полі бою.

Тим часом журналістка Голосу Америки Карла Бебб повідомила у твітері, що новий пакет допомоги буде виділений уже у вівторок, 13 червня.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023

Вартість нового пакету військової допомоги Україні складатиме 325 мільйонів доларів, наголосила журналістка. І в нього увійдуть бойові машини піхоти Bradley та Stryker, а також боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.

БМП Bradley американського виробництва © AP - Michael Sohn

Нова військова допомога США виділятиметься за повноваженнями американського президента, тобто безпосередньо з військових складів американської армії.

Американська реактивна артилерійська система HIMARS AP - Tony Overman

9 червня Вашингтон оголосив про виділення пакету оборонної підтримки України на загальну суму 2,1 мільярди доларів. Він фінансуватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).