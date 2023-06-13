ЗСУ — головна гарантія безпеки України. Але як можуть допомогти союзники?

Веймарський трикутник

Забезпечити успіх українського контрнаступу і гарантувати Україні довгострокову безпеку. Про це говорили в Парижі у форматі Веймарського трикутника — об‘єднання Німеччини, Польщі та Франції. Щодо військової підтримки розбіжностей, схоже, майже немає. А от як гарантувати Києву захист від російської агресії, ані Трійка, ані інші союзники України поки не вирішили, принаймні публічно.

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Україна у Веймарському трикутнику

Український контрнаступ повинен завершитися успіхом, Путін має визнати свою поразку, а підтримка України з боку Європи — беззаперечна. Це головні заяви лідерів Німеччини, Польщі та Франції, які зустрілися в понеділок у Парижі.

Говорили про подальшу військову допомогу і гарантії безпеки для України. І якщо в першому питанні учасники саміту висловили одностайність, то конкретних відповідей щодо довгострокових гарантій та перспектив вступу України в НАТО на підсумковій пресконференції не пролунало.

Лідери Німеччини, Польщі та Франції. Париж, 12 червня 2023 © AP / Michel Euler

Еммануель Макрон прогнозує, що український контрнаступ триватиме протягом кількох тижнів, а можливо, місяців, і зазначає: «Ми зробили все, щоб допомогти, у тих межах, які встановили для себе». Йдеться про антиросійські санкції, допомогу Україні, проте Макрон не підтримує удари по Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон. Париж, 12 червня 2023 © AP / Sarah Meyssonnier

Французький президент пообіцяв також продовжити постачі зброї, боєприпасів і бронетехніки, а також посилювати обороноздатність всієї Європи:

Ми бажаємо щоб він (контрнаступ. — Ред.) був якомога більш переможним: щоб потім мати можливість почати фазу переговорів у вдалих умовах. Але наша підтримка триватиме так довго, як буде потрібно. Також зрозуміло, що Україна не буде завойована і що єдиний мир, який сьогодні можна уявити, — це мир, заснований на міжнародному праві та суверенному виборі українського народу

Анджей Дуда також сподівається на успіх українського контрнаступу:

Усі ми твердо стоїмо на боці України з абсолютним розумінням того, що Росія не може виграти цю війну. Для безпеки Європи принципово важливо погасити російський імперіалізм, (щоб) у Росії більше ніколи не було можливості напасти на іншу країну

Польський президент також нагадав, що свого часу саме завдяки західній підтримці його країні вдалося звільнитися від радянського контролю і приєднатися до демократичного світу. Підготовка до вступу Польщі у Євросоюз та зближення з НАТО були головними цілями створення Веймарського трикутника в серпні 1991 року. Дуда закликав нині так само допомогти Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда, Париж, 12 черня 2023 © AP / Sarah Meyssonnier

Олаф Шольц заявив, що його країна зосереджена зараз на тому, що потрібно Україні негайно: танки, боєприпаси, артилерія, протиповітряна оборона. Він також заявив, що настав час для Путіна визнати, що його план провалився. І після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, із мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців — час Росії закінчувати війну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Париж, 12 червня 2023 © AP / Sarah Meyssonnier

Канцлер Німеччини також згадав, що з самого початку війни Росії проти України Європа говорить про гарантії безпеки, проте головний фокус — допомога:

Оскільки ми хочемо бачити успіх України в захисті своєї країни, суверенітеті та цілісності, зрозуміло, що в цей момент наші головні зусилля зосереджені на підтримці України в її обороні. Для цього ми надаємо зброю, фінансову та гуманітарні підтримку

У межах саміту в Парижі відбулась зустріч тет-а-тет президентів Польщі та Франції. А увечері Макрон влаштував для Шольца та Дуди робочу вечерю.

Саме на кулуарні домовленості сподівається найбільше експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв:

— Були певні очікування, що учасники саміту вийдуть із якимось результатом, ...що Україні треба дати шанс, Україну треба приймати до НАТО. Насправді ж ми цього поки такого не побачили. Але головне в таких зустрічах — непублічна складова. І саме в кулуарах, швидше за все, велися ці дискусії.

Україна в НАТО: три рівні ентузіазму

За два дні до зустрічі у Парижі Володимир Зеленський висловив сподівання, що там говоритимуть, зокрема, як пришвидшити рух України в НАТО.

Єнс Столтенберг з візитом в Україні, Київ, 20 квітня 2023 ©NATO

1 червня на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові Володимир Зеленський сказав, що питання про прийняття України в НАТО сильно затягнулося. І це викликає розчарування не лише у військових, які борються за свободу, але в усього українського народу.

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Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг казав, що місце України — в НАТО, не називаючи певних дат чи терміну. Учасники паризької зустрічі також із цим згодні загалом, але з різним рівнем ентузіазму.

Польща разом із країнами Балтії найактивніше виступають за вступ України до Альянсу. І має він відбутися якомога швидше. Перш ніж поїхати в Париж, польський президент обговорював безпекові гарантії для України з лідерами Східної Європи на саміті GLOBSEC у Братислав, а також із Володимиром Зеленським у неділю. У цій телефонній розмові, крім військової допомоги ЗСУ, йшлося також про євроатлантичну інтеграцію.

На саміті в Парижі Анджей Дуда висловив переконаність у тому, що Україна буде в ЄС та НАТО. Він закликав надіслати українським військовим і суспільству зрозумілий сигнал про чітку перспективу належності до Північноатлантичного альянсу. Це, на думку польського президента, має відбутися на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Анджей Дуда (ліворуч) особливо рішуче виступає за вступ України до НАТО. Париж, 12 червня 2023 © AP / Michel Euler

Франція стриманіша в питанні приєднання України до НАТО. Але, судячи з заяв керівництва країни, вже теж не проти. Тільки не зараз.

«Блумберг» цитує главу французького МЗС Катрін Колонну, яка в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло сказала, що хоче бачити чітку дорожню карту з етапами та послідовністю, щоб Україна, коли настане час, приєдналася до блоку. Водночас Колонна не певна, що в цьому плані будуть конкретні дати.

Раніше Еммануель Макрон закликав надати Україні «сильні, конкретні і відчутні» гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати шлях до членства в НАТО.

Найбільший скептик з Веймарського трикутника — ФРН. Олаф Шольц раніше хоч і казав, що підтримує гарантії безпеки для України, не уточнював, які саме. А ще кілька разів висловив сумніви, що Україна зможе приєднатися до НАТО найближчим часом. Минулого четверга Шольц знову сказав, що основна увага має бути зосереджена не на членстві України в Альянсі, а на її підтримці.

«Ми не можемо говорити про прийняття нового члена в розпал війни», — цитує «Блумберг» главу німецького МЗС Анналену Бербок.

Якщо США скажуть «так», то понесеться!

11-12 липня лідери країн НАТО зберуться у Вільнюсі, щоб, зокрема, надіслати нові сигнали щодо перспектив України приєднатися до НАТО. Цей саміт може стати історичним, сказав президент України під час зустрічі із Генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом 20 квітня в Києві.

Президент України Володимир Зеленський та Генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в Києві. 20 квітня 2023 © NATO

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Вступ України до НАТО підтримують двадцять із тридцяти однієї держави-члена організації, підрахували в Офісі Президента.

Проте навіть якщо Київ схилить на свій бік європейських скептиків на кшталт Берліна, останнє слово залишатиметься за США. А там поки уникають прямих відповідей на питання про вступ України в НАТО.

США розуміють. що їхній голос буде вирішальним, каже Олександр Краєв. Щойно Вашингтон скаже, що Україна має вступити — відтоді почнеться відлік, а також загострення всіх внутрішніх суперечностей. Це те саме, зауважує експерт, що сталося під час вступу Фінляндії та Швеції:

— Американці розуміють, що як тільки вони скажуть своє «так», то понесеться. Доведеться розгрібати дуже багато проблем. Вони чекають найзручнішого моменту, щоб оголосити, що Україна йде в НАТО.

США — беззаперечний лідер в абсолютній (а не відносно до свого ВВП. — Ред.) підтримці України. На відповідь російській агресії Вашингтон уже витратив понад 113 мільярдів доларів і забезпечив ЗСУ, зокрема, ефективними засобами протитанкової та протиракетної оборони, артилерією боєприпасами та бронетехнікою.

У деяких напрямках підтримки України США схильні віддавати ініціативу своїм європейським союзникам © AP / Susan Walsh

Водночас у деяких напрямках підтримки Сполучені Штати віддають ініціативу своїм європейським союзникам. Лідерами із постачання танків були Польща та Велика Британія, допомогти Україні з винищувачами Ф-16 першими зголосилися Данія та Нідерланди, а далекобійні ракети «Шторм шедов» Києву передає Лондон.

США розблокували постачі Ф-16 (хоча самі поки не погодилися робити це), а раніше пообіцяли передати Україні свої танки «Абрамс». Правда, ближче до осені. А от в питанні ракет широкого радіусу дії «АТАКАМС» Вашингтон поки непохитний.

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Водночас надання Україні цих ракет — питання часу, впевнений політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Експерт взагалі не бачить перешкод у передаванні американських «АТАКАМС» після того, як Україна отримала британські «Шторм шедов»:

— Україна дотримується обіцянок, які дає в обмін на отриману зброю. Тому офіційно озвучені побоювання, що ЗСУ битимуть американськими ракетами по Росії, — лише привід. У США, можливо, йдуть якісь внутрішні дискусії з цього приводу, але це рішення буде ухвалене.

Президент США Джо Байден © AP / Susan Walsh

Позиція щодо постачання зброї Україні має ту саму природу, що й позиція щодо НАТО, пояснює Олександр Краєв. У США це називають стратегічною відповідальністю. З їхнього погляду, усе, що робить Вашингтон, сприймається як потрійна загроза в Пекіні та Москві. І американці не хочуть понаднормової реакції на свої дії.

Відмова від вступу України в НАТО була однією з вимог ультиматуму РФ, який та висунула за три місяці до початку повномасштабної агресії. Коментуючи квітневий візит Єнса Столтенберга до Києва, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що недопущення України в НАТО залишається однією з цілей розв’язаної Москвою війни.

ЗСУ — головна гарантія безпеки України

Вочевидь, Україна не зможе приєднатися до НАТО поки йде повномасштабна війна. Про це казав і Генсек Єнс Столтенберг, і лідери країн-членів альянсу.

Усвідомлює це і українська влада: «Ми розуміємо, що сьогодні, у час війни, Україна не може стати членом НАТО — це суперечить (позиції) Альянсу», — сказав президент Зеленський на зустрічі з канадським прем’єром 10 червня. Але додав, що Київ очікує на на гарантії безпеки. І закликав Канаду стати одним із таких гарантів.

Проте поки не зрозуміло, якими можуть бути безпекові гарантії Україні до того часу, як вона приєднається до НАТО.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі © AP / Olivier Matthy

Посол України в Альянсі нещодавно заявила, що Київ хотів би мати такі самі умови, які надали Швеції та Фінляндії до того, як вони стали членами Альянсу.

22 травня видання «Волл-стріт джорнал» повідомило, що західні союзники думають запропонувати Україні модель безпеки, схожу на ізраїльську. За нею США постачають Ізраїлю зброю та устаткування для постійної модернізації армії.

Про готовність окремих країн стати гарантами української безпеки заявляли їхні представники, зокрема МЗС Франції.

Жодна країна в Європі не може надати якісь гарантії Україні, переконаний Олександр Коваленко:

— Найнадійніші гарантії безпеки до вступу в НАТО Україні можуть надати тільки Збройні сили України. Це — найбільша гарантія безпеки.

Олександр Коваленко зауважує, що наші міжнародні партнери можуть забезпечити ЗСУ всім потрібним: зброєю, боєприпасами, обладнанням, технікою, — і водночас продовжити санкційний, політичний та юридичний тиск на РФ.

А от відправляти своїх військових до України НАТО, імовірно, не буде, вважає Олександр Коваленко. Раніше таку можливість допускає колишній Генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Якщо на саміті у Вільнюсі, сказав він, не пролунає чітких гарантій Україні окремі країни можуть зважитися на самостійні дії.

Олександр Коваленко припускає, що західні партнери направлять до України своїх інструкторів і технічний персонал для обслуговування техніки, але не солдатів.

Україна не розглядає безпекові гарантії як альтернативу вступу в НАТО, — президент Зеленський © NATO

Який би варіант безпекових гарантій не узгодили союзники НАТО з Україною, Київ не розглядає альтернативу членству в Альянсі. Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Єнсом Столтенбергом у квітні:

Ми не розглядаємо це як компроміс. І це я говорю не нашому суспільству, яке це чітко усвідомлює, а лідерам деяких держав, які постійно шукають компроміс майбутньому членству в НАТО