США хочуть збільшити кількість постійних членів Радбезу ООН

чому ця реформа не спрацює

Сполучені Штати почали розробляти пропозиції з реформування Ради безпеки ООН. Передбачено, зокрема, розширення її складу до шести учасників, але без права вето в нових постійних членів організації.

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Про це пише «Вашингтон пост».

У разі втілення реформи нові країни отримають вплив аналогічний тому, який мають постійні члени Радбезу ООН. При цьому право вето нинішніх членів не буде послаблено.

«Настав час, щоб ця інституція стала більш інклюзивною», — сказав Джо Байден перед 77-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН. Він також закликав інших постійних членів Ради безпеки обмежити використання свого права вето.

Президент США Джо Байден © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Поки що невідомо, які саме країни могли би стати постійними членами Радбезу ООН, та Сполучені Штати, Франція та Велика Британія раніше підтримували на цій позиції Німеччину, Японію, Індію, а також країн Африки та Латинської Америки, зокрема Бразилію.

Реформа заради реформи

Така ініціатива США нічого не змінить у роботі Радбезу та не вплине на ефективність організації, яка довела свою цілковиту неспроможність на тлі війни Росії проти України. У цьому переконаний політолог Микола Давидюк.

Як він пояснює, Київ, висуваючи претензії до Радбезу ООН, наголошує на тому, що Росія є його постійним членом і має право вето навіть після широкомасштабного вторгнення в Україну. І поки це так залишається, зауважує Микола Давидюк, розширення Радбезу не матиме жодного ефекту:

— Якщо у РФ не забрати право вето, то неважливо, скільки буде розширюватися Рада безпеки. Росія все одно буде блокувати нормальні ідеї, а фашизм у чистому вигляді буде маскуватися під імперські амбіції окремих країн. Росія веде себе зараз безкарно тільки тому, що вона розуміє, що будь-які рішення проти себе вона просто заблокує. Про який ми тоді говоримо Радбез? У такому вигляді це виходить консервація імперій ХХ століття, які, отримавши ядерну зброю, нав’язують свою волю іншим країнам.

Це не демократія і не рівноправність, коли можна вчиняти злочини, а потім самому блокувати покарання, наголошує Микола Давидюк.

РФ є однією з п'яти постійних членів Радбезу ООН з правом вето. © AP / John Minchillo

Сама концепція наявності постійних членів у Радбезі ООН не відповідає нормам демократії, погоджується політолог-міжнародник Максим Несвітайлов:

— Тобто, одразу ці країни стоять над усіма іншими країнами-членами ООН. Вони вже є вищими, головнішими, привілейованішими. У принципі, сама ця структура є ненормальною і не відображає інтересів багатьох країн.

На його думку, найперше, що варто було б зробити, — скасувати вето або принаймні прописати механізм позбавлення цього права та відкликання з Радбезу тих країн, які порушують статути ООН:

— Так само через рік розпочне війну, умовно, Китай проти Тайваню. Які механізми впливу на цю країну можуть бути, якщо вона є постійним членом Радбезу ООН? Її не можуть відкликати, її не можуть позбавити права вето, не можуть ніяким чином обмежити це право. Тобто, уся ефективність на цьому закінчується.

Максим Несвітайлов переконаний, що запропонована США реформа — це «банальна імітація роботи і не більше».

Перезавантаженню бути

Реформа Радбезу ООН є неминучою, вважають експерти, адже постійні члени організації, крім РФ та Китаю, бачать, що на це існує суспільний запит. Не задоволені роботою цієї організації не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.

Так у реформуванні ООН можуть бути зацікавлені двоє лідерів найвпливовіших країн світу — США та Франції. Микола Давидюк пояснює:

— Я думаю, що це було б ідеально для Байдена в рамках його передвиборчої кампанії. Це може бути спадком Еммануеля Макрона після двох термінів перебування на посту президента. Реформа ООН стала б сильною справою, яка би запам’яталася не тільки у французькій політиці, але й у світовій.

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден © via REUTERS / POOL

А втім, додає експерт, найважливіше, щоб ці зміни зміцнили демократію, а не зацементували диктатуру Росії в Радбезі ООН.

Поштовхом до перезавантаження міжнародних структур може стати реалізація Росією ядерного шантажу, вважає Давидюк:

— Я думаю, що фіналом буде використання брудної ядерної бомби або будь-якої радіації, яку Росія планує використати проти України. Якщо аналізувати їхню пропаганду, то зазвичай спочатку йде медійна дискредитація України за окремим питанням, а потім вони використовують це. Таке було й перед широкомасштабним вторгненням, і перед підривом Каховської ГЕС, та іншими моментами. Уже видно, що вони це задумали, є дуже багато маркерів. І якщо це станеться, тоді західні політики не будуть знати, що говорити Росії.

Максим Несвітайлов припускає, що ефективна реформа Радбезу реальна у разі глобального катаклізму, наприклад прямої війни між постійними членами Ради:

— Якщо буде війна за Тайвань, і США візьмуть у цьому безпосередню участь, тоді вони зіткнуться з Китаєм. І це може призвести до моментальної реформи ООН. Тобто, або це будуть довгі десятиліття вистражданої реформи, або буде, як після Другої світової війни, коли ООН прийшла на зміну Лізі Націй, яка показала свою абсолютну неефективність.