Байден хоче запропонувати Україні 10-річну військову допомогу — ЗМІ

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ ДО НАТО

Очікується, що на липневому саміті Альянс пообіцяє продовжувати військову допомогу Україні незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ чи дати виборів.

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Замість вступу до НАТО президент США Джо Байден хоче запропонувати Україні 10-річну стабільну військову допомогу, яку називають «ізраїльською моделлю» безпеки, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у Білому домі.

У матеріалі йдеться, що союзники з НАТО наполягають, аби Байден підтримав швидший і надійніший шлях України до Альянсу. Зокрема, країни Балтії та Польща хочуть, щоб був встановлений чіткий графік та конкретні цілі для членства України після завершення війни.

У матеріалі зазначається, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував Байдену під час зустрічі 13 червня «компроміс» щодо членства України в Альянсі. Компроміс полягає у згоді НАТО, щоб Україна не проходила стандартну процедуру для претендентів на членство в Альянсі, адже держава має досвід великої війни із західним обладнанням та підготовкою.

Водночас інші американські офіційні особи заявили, що такий варіант може викликати питання про те, що ж саме тоді замінить стандартний процес вступу до НАТО.

Очікується, що на саміті в липні НАТО висловить президенту України Володимиру Зеленському набір зобов'язань зі свого боку продовжувати військову допомогу державі в середньостроковій перспективі незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ чи дати виборів.

Помічники Байдена схиляються до «ізраїльської моделі» у вигляді 10-річних зобов'язань військової допомоги Україні. Таким чином президент США прагне уникнути постійних політичних дебатів у Вашингтоні під час затвердження бюджетів підтримки для української армії.

Водночас Зеленський вимагає вступу України до НАТО, стверджуючи, що лише членство в Альянсі може гарантувати безпеку країни.