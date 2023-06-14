Трампу ніколи не можна довіряти державні таємниці: що пише західна преса про арешт експрезидента США

СЕКРЕТНІ ДОКУМЕНТИ

45-й Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні святкує свій 77-й День народження. За його плечима — успішний бізнес, створення персонального бренду, який майже 6 років тому допоміг йому обійняти найвищу посаду в країні, а також ціла низка сумнівних політичних рішень та заяв. До цього переліку лише нещодавно додалися проблеми з законом. Спершу — обвинувачення у фальсифікації ділових записів, далі — програний цивільний позов, у якому була доведена провина Трампа у сексуальному насильстві та наклепі на письменницю Джин Керролл. Триває і розслідування у Джорджії, де Трампа підозрюють у втручання у вибори. Нині ж політику закидають порушення федеральних законів. RFI-Україна зібрала найцікавіші публікації західних медіа про юридичні проблеми Дональда Трампа, та чого очікувати від судового переслідування експрезидента.

Трампу ніколи більше не можна довіряти державні таємниці: що пише західна преса про арешт експрезидента США

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Контекст

Голова свині на палиці, яку тримає один з демонстрантів на тлі будівлі суду, де відбувалося засідання у справі про неналежне зберігання секретних документів проти Дональда Трампа, Маямі, Флорида, США, 13 червня 2023 р. © REUTERS / MARCO BELLO

Напередодні Дональд Трамп постав перед судом у Маямі. Колишньому очільнику США вперше висунули звинувачення у порушенні федеральних законів, яких він поклявся дотримуватися шість років тому, склавши присягу на вірність своєму народу.

Він заявив, що вважає себе невинним у всіх 37 пунктах звинувачення, що проти нього висунули у справі про неналежне зберігання секретних документів.

45-му президенту США закидають незаконне зберігання конфіденційних документів у себе вдома, а також обман співробітників служб безпеки, які намагалися їх вилучити. Великий штраф або ув'язнення — на таке покарання може розраховувати політик, якщо суд визнає його винним.

А втім, це ніяк не завадить його передвиборчій кампанії, а у разі перемоги на виборах — він все одно зможе обійняти посаду Президента США.

Скандальний республіканець називає судове переслідування політично вмотивованим. А втім, те саме він казав і під час двох процедур імпічменту, через які пройшов під час першої своєї каденції. Попри усе це, Трамп налаштований наступного року повернутися в Овальний кабінет, адже проблеми з законом не вплинули на його підтримку, ані серед американців, ані серед однопартійців.

Дональду Трампу ніколи більше не можна довіряти державні таємниці

Колишній президент США Дональд Трамп залишає будівлю суду після висунення йому звинувачень у справі про неналежне зберігання секретних документів, Маямі, Флорида, США, 13 червня 2023 р. © REUTERS / MARCO BELLO

Редакційна колегія у колонці для видання The New York Times

Потенційний термін ув’язнення Дональда Трампа може сягнути 420 років, хоча вердикт «винний» майже ніколи не призводить до максимального покарання. А втім, це звинувачення ставить країну перед жахливою перспективою: експрезидент, якому загрожує в'язниця, але він все ще намагається повернути собі Білий дім.

Трамп та його союзники-республіканці вже намагаються політизувати процес, наполягаючи на тому, що звинувачення, висунуті 23-ма випадково обраними жителями Південної Флориди (велике журі. — Ред.), є спробою президента Байдена знищити свого опонента. Але докази, зібрані урядом, настільки суттєві, що стає зрозумілим: у Міністерства юстиції не було іншого вибору, окрім як висунути звинувачення.

У ньому йдеться, що Трамп не лише взяв із Білого дому секретні документи, до яких він не мав права доступу, а й демонстрував їх відвідувачам і політичним друзям у своєму заміському клубі. Один із матеріалів стосувався потенційного нападу на іншу країну (за даними The New York Times, йдеться про Іран, — Ред.). «Хіба це не дивовижно?» — запитав він в одного з відвідувачів, розмахуючи документом. Під час цієї розмови Трамп визнав, що він знав, що документ був «таємним», — йдеться у звинуваченні.

Колишній президент США Дональд Трамп виступає з промовою після висунення йому звинувачень у справі про неналежне зберігання секретних документів, Нью-Джерсі, США, 13 червня 2023 р. © REUTERS / AMR ALFIKY

Деталі в обвинувальному акті чітко свідчать, що Трамп знав, що він не мав права зберігати у себе таємниці національної безпеки, і що він грав у кішки-мишки, щоб приховати їх від Федерального бюро розслідувань (ФБР) та інших структур. У якийсь момент він запропонував своєму адвокату віднести деякі документи до його номеру у готелі та «знищити» ті, які становлять найбільшу небезпеку, йдеться в обвинуваченні. «Чи не було б краще, якби ми просто сказали їм, що у нас тут нічого немає?» — запитав він своїх адвокатів. І додав: «Ну дивіться, чи не краще, якщо документів узагалі немає?» Він доручив своїм адвокатам збрехати федеральним слідчим про те, що вони начебто повністю співпрацювали.

Цими діями колишній президент ще раз продемонстрував свою зневагу до верховенства права, нехтування національною безпекою Америки та висміювання клятви підтримувати та захищати Конституцію.

Дональд Трамп виїхав з Білого дому з докладною інформацією про ядерний потенціал Сполучених Штатів та ще однієї держави, описом підтримки терористичної діяльності іноземною країною та спілкування з керівником іноземної держави. Саме навмисне зберігання усього цього призвело до висунення 31 звинувачення в порушенні Закону про шпигунство. Відповідно до нього, якщо хтось навмисно зберігає матеріали національної оборони «і не доставляє їх офіцеру чи службовцю Сполучених Штатів, який має право на одержання цієї інформації», то це вважається злочином.

Нерозсудливість Трампа у збереженні та демонстрації військових секретів є проявом пихатості і водночас перехоплює подих. Його дії поставили під загрозу життя американських солдатів. Йдеться про таємниці Сполучених Штатів, які перебувають під найретельнішою охороною. Вони настільки чутливі, що багато високопосадовців у сфері національної безпеки не мають до них доступу, але Трамп ставився до них як до призу, який він виграв на карнавалі. Ці дії ще раз підкреслюють, чому він не відповідає вимогам до кандидата на державну посаду.

Ще більш приголомшливим є той факт, що усього цього можна було уникнути. Якби Трамп відповів на численні офіційні запити повернути неправомірно вилучені документи, вибачившись і негайно віддавши їх, то він би уникнув будь-якої конфронтації з федеральними правоохоронними органами. Саме так вчинили такі відповідальні державні службовці, як чинний президент Джо Байден і колишній віце-президент Майк Пенс, коли серед їхніх документів були знайдені й такі, що містили державні таємниці.

Трамп, Джонсон і суд на користь верховенства права

Гідеон Рахман у колонці для Financial Times

Колишній президент США Дональд Трамп залишає будівлю суду після висунення йому звинувачень у справі про неналежне зберігання секретних документів, Маямі, Флорида, США, 13 червня 2023 р. © REUTERS / AMR ALFIKY

У Великій Британії та Америці полюблять думати нібито увесь світ захоплюється їхніми політичні системи. Лондон — батьківщина «матері парламентів». США — «лідер вільного світу». Дві країни вважають себе зрілими демократіями; моделі, яких можуть наслідувати інші країни.

Але останні кілька років похитнули це англо-американське самовдоволення. Британія зазнала Брекзит-агонії і за цей час пережила чотирьох прем’єр-міністрів.

6 січня 2021 року в США штурм Капітолію був по суті спробою державного перевороту президентом, чий термін добігав кінця.

Проблеми демократії мають глибоке коріння в обох країнах. Але вони також тісно пов’язані з двома конкретними особистостями — Дональдом Трампом і Борисом Джонсоном.

Трамп і Джонсон відстоюють схожий стиль політики. Обидва створили культ особистості, переконуючи своїх найвідданіших послідовників, що вони люди особливої долі. Обидва ностальгучі націоналісти, які обіцяли відновити велич своєї країни. Обидва стверджують, що представляють народ, який протистоять егоїстичній еліті.

Прихильники Дональда Трампа слухають його промову у Нью-Джерсі, США, 13 червня 2023 р. © REUTERS / AMR ALFIKY

Оскільки вони вважають себе унікальними, незамінними фігурами, Джонсон і Трамп відчули, що вільні порушувати закони та конвенції, які зазвичай накладають на політичних лідерів певні зобов'язання. Коли їхні дії поставили під сумнів або спробували притягнути до відповідальності, то обидва стверджували, що вони жертви державної змови на вищому рівні.

Такий стиль політики добре відомий у всьому світі. Харизматичний сильний лідер-параноїк, жадібний до влади, непідзвітний і оточений підлабузниками — на жаль, знайома фігура. Тільки подивіться на крикливі промови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який стверджує, що всюди бачить змови проти нього.

Для Ердогана закон — це зброя, яку можна використовувати проти політичних опонентів, а не те, чому він сам повинен підкорятися. Те саме стосується Володимира Путіна в Росії. Як у Туреччині, так і в Росії політичні опоненти президента часто потрапляють у в’язницю, а самі лідери ніколи не відповідають за свої вчинки, попри звинувачення в корупції та зловживанні владою, які ширяться довкола них.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Лондон, Велика Британія, 21 березня 2023 р. © REUTERS / PETER NICHOLLS

Саме ці питання верховенства права та підзвітності є центральними в останніх епізодах мильних опер за участі Трампа й Джонсона.

Колишньому президенту США висунули звинувачення у неналежному поводженні з секретними документами. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії кілька днів тому подав у відставку з Палати громад після того, як комітет звинуватив його в брехні перед парламентом про порушення закону під час пандемії Covid-19.

Реакція Трампа та Джонсона на їхні нинішні труднощі вражаюче схожа. Вони дотримуються тієї самої параноїдальної та корисливої історії, стверджуючи, що вони є жертвами політичної змови та що система підлаштована проти них та їхніх послідовників.

І Трамп, і Джонсон — байкарі, для яких правда — це просто те, що політично або особисто зручно в даний момент. Такий стиль політики стає все більш поширеним і загрозливим. Ми живемо в епоху соціальних медіа, коли «альтернативні факти», за словами колишнього помічника Трампа, завжди можна придумати, якщо реальні факти виявляються незручними.

Картини із зображенням колишнього Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Лондон, Велика Британія, 22 березня 2023 р. © REUTERS / HENRY NICHOLLS

Будь-яка демократія, яка функціонує і покладається на закони, має базуватися на ідеї, що існує така річ, як істина, і що її можна встановити в суді чи парламентському комітеті. Важливо те, що це не синонім твердженню, що Трампа чи Джонсона потрібно визнати винними. Вони мають повне право протестувати проти своєї невинуватості. Якби будь-хто зміг довести це в суді чи парламентському комітеті, це було б такою ж ознакою демократії в дії, як і обвинувальний вирок.

Суди, політичні партії та виборці відіграють свою роль у забезпеченні належного функціонування верховенства права та демократії. Тут перспектива виглядає більш багатообіцяючою у Великій Британії, ніж у США.

Справи Трампа та Джонсона будуть мати значення далеко за межами США та Великої Британії. Якщо з ними поводитися належним чином, це надішле важливе повідомлення людям, які борються з автократією в усьому світі. Америці та Британії потрібно показати, що справді можлива система, у якій політичні лідери притягуються до відповідальності — і де верховенство права є реальністю, а не міфом.