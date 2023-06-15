Путін та Лукашенко залякують світ: блеф чи реальні загрози

ядерна зброя в білорусі

Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. При цьому він заявив, що для завдання ядерного удару йому достатньо лише один раз зателефонувати очільникові Кремля.

Реклама Читати продовження

«У нас уже є ракети й бомби, які ми отримали від Росії… Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму й Нагасакі», — сказав Лукашенко в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія-1».

За його словами, розміщення ядерної зброї в республіці потрібне для стримування ворогів, щоб «жодна їхня нога не ступала більше на білоруську землю».

Він додав, що «не буде жодного вагання» щодо його застосування в разі агресії проти країни:

— Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення про застосування цієї зброї зараз. Але жодних вагань не буде, якщо тільки проти нас буде агресія.

Олександр Лукашенко спілкується з журналістами під час відвідування об'єкта військово-промислового комплексу в Мінській області, 13 червня 2023 року. © via REUTERS / PRESS SERVICE OF THE PRESIDENT O

Лукашенко сказав, що застосовувати ядерну зброю ніхто не планує, але Путін нібито «натисне на кнопку», якщо буде загнаний у кут:

— Зброя ядерна для того й існує. Натиснуть чи не натиснуть? Натиснуть, але в одному разі: якщо ви робитимете небезпечні рухи, тобто якщо вторгнетеся на територію РФ, і це загрожуватиме існуванню Росії. Якщо ви Путіна поставите до стінки або в кут заженете й іншого виходу не буде, ось тоді — чекайте. Тому поки є така можливість, домовмося.

На кого розраховані погрози Лукашенка

Білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич вважає, що насамперед нелегітимний президент Білорусі намагається залякати Захід, особливо сусідні країни-члени НАТО:

— Лукашенко серйозно побоюється загрози нападу з боку західних сусідів. Крім того, у складі ЗСУ воюють підрозділи білоруських добровольців, які заявляють, що після перемоги в Україні, вони підуть у визвольний похід на Білорусь. Лукашенко вважає, що вони можуть бути підтримані Заходом. І він серйозно вірить у цю загрозу й починає створювати на кордоні з Україною якісь оборонні споруди та хоче розмістити ядерну зброю. Він думає, що на країни з ядерною зброєю не нападають, і це для нього психологічний захист від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Журналіст білоруської служби «Радіо Свобода» Валерій Калиновський погоджується з тим, що Лукашенко боїться втратити президентське крісло, яке він незаконно обіймає. Ще з 2020 року, коли білоруси влаштували революцію, він постійно напружений:

— Він терором відповів на спроби білорусів домогтися перевиборів президента, у чому його підтримав Путін. Після цього Лукашенко став дуже залежним від російського президента.

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко розмовляють під час зустрічі в Сочі, 9 червня 2023 року. © via REUTERS / SPUTNIK

Завдяки цій залежності Кремль і розміщує свою ядерну зброю на території країни. Як пояснює Карбалевич, він не захищає Лукашенка, а має власну мету:

— Росія розміщує її з огляду на свої стратегічні інтереси, які далеко не завжди збігаються з інтересами самої Білорусі. РФ погрожує та шантажує Захід, підвищує ставки та бере курс на ескалацію. Це також певна відповідь на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. І невипадково це розміщення планується принаймні на словах напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Тож у Росії свої інтереси, й насамперед, звісно, вона визначатиме, коли й у якому разі цю зброю застосувати.

Росія постійно вдається до ядерного шантажу. А Білорусь зараз підіграє цьому, заявляючи про можливість застосування ядерної зброї, якщо хтось посягне на суверенну територію РБ чи РФ, погрожує вбивством мільйонів людей. На думку Калиновського, Путін використовує Лукашенка для тиску на Захід, щоб змусити його припинити підтримку України у боротьбі проти Росії:

— Я думаю, що це одна з головних причин цих дій Кремля — зупинити український контрнаступ. Це тактична мета цих дій. А стратегічна — бажання Путіна та Лукашенка залишитися при владі, щоб їм ніхто не загрожував.

Наслідки для Білорусі

Погрози Лукашенка та Путіна навряд чи справлять враження на країни Заходу, а от для Білорусі наслідки можуть бути вкрай негативними, вважає Валерій Калиновський:

— Хоча я думаю, що до фізичного розміщення ядерної зброї в Білорусі не дійде, а залишиться лише погрозами. Та якщо це станеться, це призведе до ще більшої міжнародної ізоляції та нових суворих санкцій. А якщо хтось ще вирішить застосувати ядерну зброю, то Білорусь стане законною ціллю для удару у відповідь. Це дуже погано. Хочу наголосити, що білоруські еліти і весь народ одностайно виступають за без’ядерний статус Республіки.

Білоруси проти розміщення ядерної зброї на своїй території © AP

Дійсно, дії Лукашенка розходяться з настроями білоруського суспільства. Він вважає, що ядерна зброя підвищує політичну вагу держави та його режиму. Але насправді — усе навпаки, пояснює Карбалевич:

— Білорусь перетворюється на потенційну ціль у разі ескалації конфлікту та застосуванні ядерної зброї. Звісно, сподіваємося, що до цього не дійде, але розміщення російської ядерки репрезентує Республіку як повного союзника Росії, тобто васала, який не має суб’єктності. Зростає вплив РФ на Білорусь.

Поки, крім слів Лукашенка, немає доказів того, що ядерна зброя вже є на території країни. Західні розвідки кажуть, що поки не бачили жодних ознак її переміщення з Росії. Калиновський сподівається, що погрози залишаться лише погрозами:

— Я вважаю, що це частина пропагандистської інформаційної кампанії для залякування, шантажу та підняття ставок. Але щоб це дійшло до реалізації, я не думаю.