Ф-16, боєприпаси, посилення ППО та тренування українських військових

Тринадцятий «Рамштайн»

15 червня у Брюсселі зібралися представники з півсотні країн світу. Ця зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн стала 13-ю. Партнери зосередилися на посиленні української протиповітряної оборони. А втім, також оголосили про нові багатомільярдні зобов’язання щодо посилення оборонних можливостей України.

F-16, боєприпаси, посилення ППО та тренування українських військових. Як пройшла 13-та зустріч у форматі Рамштайн

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країни НАТО зобов’язалися розпочати навчання українських екіпажів на винищувачах Ф-16 у рамках міжнародного консорціуму:

Ми почнемо з Ф-16, Нідерланди та Данія як лідери та інші країни приєднаються. Крім того, ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо можливість тестувати — просто тестувати — також їхні можливості

На спільній пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Резніков зазначив, що Нідерланди та Данія не лише очолять міжнародну коаліцію з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, а також допоможуть з обслуговуванням літаків і, зрештою, постачанням Ф-16 в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після засідання у форматі Рамштайн, Брюссель, Бельгія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / YVES HERMAN

Раніше цього тижня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила агентству «Ройтерз», що українські пілоти можуть розпочати навчання на реактивних літаках американського виробництва вже цього літа.

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Водночас Канада сприятиме підготовці пілотів Ф-16, до 2026 року продовжить навчання українських військових. Окрім того, Оттава надасть 10 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, 6 750 штурмових гвинтівок, понад мільйон патронів і 70 тисяч снайперських боєприпасів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Велика Британія, Данія, Нідерланди й Сполучені Штати спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО. Процес доставлення вже розпочався і має завершитись за кілька тижнів.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вітає міністра оборони України Олексія Резнікова напередодні зустрічі у форматі Рамштайн, Брюссель, Бельгія, 15 червня 2023 р. © via REUTERS / Virginia Mayo

Італія також анонсувала надання «нових, критично необхідних спроможностей» для України. А Норвегія та Німеччина готуються до довгострокової підтримки — оголосили пакети допомоги, що розраховані на кілька років. Данія повідомила, що її військова підтримка протягом 2024 року сягатиме приблизно 2,6 мільярда доларів США.

Партнери також зробили заяви щодо українського контрнаступу, коли спілкувалися з журналістами після засідання. Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО, заявив, що це критичний час для України:

Ви досягаєте успіхів. Це запеклі бої. І успіхи, які ви досягаєте, можливі завдяки мужності, навичкам, хоробрості українських збройних сил. І ми віддаємо данину поваги тому, що вони роблять щодня

Столтенберг також додав: на саміті НАТО у Вільнюсі головним меседжем стане те, що всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно. «Ми повинні переконатися, що президент Путін не виграє цю війну, а що Україна переможе як суверенна, незалежна держава», — наголосив Столтенберг.