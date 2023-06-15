Імперські плани: РФ намагається організувати в себе виробництво дронів

НАКОПИЧЕННЯ ЗБРОЇ

«Мопеди», «Шахеди», «Герань» — ці слова для українців стали звичною частиною повсякденного лексикону. Адже РФ постійно атакує українські міста й інфраструктуру цими безпілотниками іранського, як визначають експерти, виробництва. Тепер рої дронів можуть збільшитися, а терор почастішати. Адже, за даними західних розвідок, росіяни взялися будувати заводи за технологіями Ірану.

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Як пише Асошіейтед Прес, одне з таких виробництв зводять у Татарстані, на території особливої економічної зони «Алабуга». Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що запрацювати воно може вже до кінця 2024 року. Окрім того, Білий дім оприлюднив квітневі супутникові знімки промислової території, де, ймовірно, буде побудований завод.

Супутниковий знімок ділянки на якій, ймовірно, буде збудований завод з виробництва дронів © Maxar Technologies / AP

«У грудні адміністрація президента Джо Байдена публічно заявила, що, на її думку, Тегеран і Москва розглядають можливість створення конвеєра безпілотників у Росії для війни в Україні. Нові дані розвідки свідчать про те, що проєкт в Єлабузькому районі Татарстану вийшов на етап реалізації», — йдеться в матеріалі.

Тегеран всіляко заперечував, що передавав Москві безпілотники після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте у США певні, що цей процес триває і зараз за вже усталеною схемою.

Схема постачання іранських дронів до РФ © Колаж RFI

Просто тепер паралельно іранці передають ще й устаткування для виробництва цих дронів.

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У кожного свій зиск

Росія вперто реалізує тактику терору з повітря, але засипати Україну ракетами виявилося досить дорого, а з посиленням систем ППО ще й не надто ефективно. Тому росіяни так полюбили іранські «мопеди», як їх прозвали у народі за характерний звук двигуна. Насамперед через вартість, вважає офіцер ЗСУ та керівник Центру підготовки операторів БпЛА «Крук» Віктор Таран:

— Роблять ставку на дрони, тому що вони дешевші, ніж високоточні ракети, але вони є не менш ефективними. Це перша причина. Друга причина — вони більш маневрові. Адже якщо, умовно кажучи, коли стріляють ракетами, наприклад «Калібрами», то там програмується в ціль. Тобто удар відбувається по статичний цілі. А от дрони легше та швидше програмуються. І можуть завдати удар по цілях, які маневрують. То вони в цьому плані ефективніші. А ще їх можна запускати по всій лінії фронту, в той час як «Калібр» — із акваторії Чорного моря і акваторії Каспійського моря.

Збитий над Україною іранський дрон-камікадзе © via REUTERS / Vitalii Hnidyi

Ймовірно, виробничі потужності, які базуються в Ірані, уже не в змозі вдовольнити московські апетити. А зважаючи на імперські амбіції Кремля, які не притишили ані шалені втрати серед вояків, ані затягнення спецоперації «Київ за три дні» уже до 16 місяців, росіяни спробують за рахунок дронів накопичити потенціал для майбутніх конфліктів. Віктор Таран пояснює:

— Їм треба поповнити свій парк, тому що вони можуть в подальшому розглядати питання війни не тільки з Україною, а й з країнами НАТО. Так само це може бути питання Грузії, Молдови чи будь-якої іншої країни.

Хотіти не значить зуміти. На думку військового експерта Олега Жданова, навіть маючи шалене бажання, РФ накопичувала би достатній ресурс для розв'язання нового конфлікту років десять і тільки, якби негайно припинила бойові дії в Україні. Робити це російська влада, вочевидь, не планує:

Іранський дрони-камікадзе © AP

— З точки зору військово промислового комплексу вони вчиняють абсолютно правильно, намагаючись притягнути якомога ближче виробництво до власної території. Тому що сьогодні, на жаль, вони знайшли такий спосіб вогневого впливу на нас, як застосування цих дронів у великій кількості. Через них ми постійно змушені відбиватися. Тож Росія докладає всіх зусиль. А от міжнародні санкції, які запроваджують проти Російської Федерації, на сьогодні, на жаль, не забезпечують того рівня безпеки чи того рівня їх виконання, який би міг завадити Росії побудувати таке підприємство.

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Іран у будівництві заводів на території РФ також має власний зиск, зазначає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. На його думку, попри тісне співробітництво, Тегеран у перемогу Росії не надто й вірить. Тому, зокрема, може готувати собі шляхи відступу. Зокрема, можливість відкараскатися від відповідальності за підтримку цієї кривавої війни. Мовляв, то не ми робили дрони, то РФ сама — ось вам і завод стоїть:

— Іранці спробують вийти з-під санкцій. Ось для чого їм це потрібно. А ще для того, щоб вийти з-під майбутніх репарацій, майбутніх репутаційних позовів до Ірану. Але вони вже не вискочать. І вже достатня кількість шахідів, вироблених саме в Ірані, завдала ударів Україні і українцям. Тому це вже ніхто не забуде.

Роман Світан припускає, що Іран міг накинути оком на деякі суб'єкти Російської Федерації. Якщо «імперія» розвалиться, чому б не відхопити свій шмат пирога за прикладом ще одного умовного союзника в цьому тріо диктаторських режимів, який поглядає на Урал.

Президенти Росії та Ірану на зустрічі в Тегерані. 19 липня 2022 © AP / Sergei Savostyanov

Експерт зауважує:

— Виробництво безпілотників Іран організовує на території Республіки Татарстан. Як до цього він організував виробництво безпілотників і взагалі військові амуніції на території Таджикистану. Так ось, Іран має в своєму розпорядженні заводи не в Росії, а в «станах» — у передбачуваних республіках, які стануть державними утвореннями після розвалу російської «імперії». Іран просто збільшує площу контролю своєї імперії іранської за рахунок Росії. Тобто вони вже передбачають цей розвал. А ось у такий спосіб, зокрема, мітять територію.

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Перспективи будівництва

Як зазначали у Білому домі, конвеєри заводу в Татарстані можуть запрацювати вже наприкінці 2024 року. Встигнуть росіяни за цей час чи ні, залежить від того, що саме зводитимуть — напівбутафорську фабрику-ширму чи справжнє виробництво. Таку думку висловлює засновник компанії Дрон.ua, експерт із робототехніки та безпілотних технологій Валерій Яковенко:

Уламки іранських дронів з російським маркуванням © AP

— Якщо говорити про побудову об'єкта, де просто збираються певні технології чи переклеюються наліпки, як це зараз відбувається в РФ, то це досить короткий термін. Капітальне будівництво може бути модульним. І це також може зайняти дуже короткий проміжок часу. Якщо говорити про побудову всіх необхідних ланцюжків для повноцінного виробництва і максимальну локалізацію обладнання, то побудова такої екосистеми виробничої потужності займе роки. І це за умов доступності до технологій світу. У випадку відсутності доступу до технологій цивілізованого світу, цей процес може не завершитися ніколи.

Щоб не залежати від зовнішніх постачань та не витягати чіпи з пралок, росіяни мали би створити виробництво всіх компонентів з нуля. Валерій Яковенко зауважує, що будь-який навіть найпростіший безпілотник є «стравою» із багатьох інгредієнтів, годі й казати про ефективні бойові чи розвідувальні БпЛА:

— Складність в тому, що дрони це не лише обладнання, побудоване з корпусів чи комплекс і складається з композитних матеріалів. Дрони — це достатньо складна історія, для їх виготовлення потрібні потужності виробництва двигунів і батарей. І окремо ще є величезний напрямок авіоніки та електронного устаткування, що знаходиться всередині дронів. Коли потрібно виробляти їх локально, це вже виробництво електроніки, виробництво чіпів. А для того, щоб дрони отримували якусь інформацію, потрібні камери. Камери — це виробництво специфічних камерних модулів, це окрема лінія виробництва. Окрім цього, є зв'язок та система навігації.

Іранські дрони в Україні © AP / Efrem Lukatsky

На думку військового експерта Олега Жданова, росіяни настільки прагнуть закидати Україну дронами, що, найімовірніше, оберуть швидкість. Причому безпілотників, скроєних за іранськими лекалами, на його думку, можна очікувати навіть раніше за озвучені Білим домом терміни. Як він зауважує, таке виробництво можуть запустити ще й у Білорусі:

— У Білорусі було своїх десь два напрацювання, два варіанти «Шахедів», і в них є майже готове виробництво. Тільки треба перебудувати, підправити конвеєр під технологію виробництва іранських дронів. Плюс, не забувайте, що в Білорусі культура виробництва набагато вище, ніж у Російській Федерації. Так що, я думаю, Білорусь може навіть випередити Росію в плані організації виробництва цих самих безпілотників.

А от що саме з цих конвеєрів зійде, передбачити важко, зауважує офіцер ЗСУ та керівник Центру підготовки операторів БпЛА «Крук» Віктор Таран. Адже в умовах активного бойового використання безпілотники «еволюціонують» із шаленою швидкістю:

— Дрони, як і будь-які інші технології, постійно вдосконалюються. І наші, і їхні. Йде робота на їх полегшення, збільшення дальності польоту або інших характеристик. Тобто точно можна сказати, що за рік дрони і в нас, і в них будуть інші. Але що саме зміниться, спрогнозувати неможливо.