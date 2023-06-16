Біля кордону між Польщею та Білоруссю обстріляли автівку з польськими прикордонниками

ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ

Про це, покликаючись на Прикордонну службу Польщі, пишуть Польські ЗМІ. Як зазначають, конфліктні ситуації на кордоні з Білоруссю виникали і раніше, але до стрілянини дійшло вперше.

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Як повідомляє wprost.pl., кулі влучили у лобове скло автомобілю, в якому перебували прикордонники. Про це розповів заступник директора Департаменту прикордонної служби Головного управління Прикордонної служби полковник Аркадіуш Тивонюк, під час презентації звіту про кризу на кордоні з Білоруссю у Сеймі.

«Я не знаю, з чого стріляли. У будь-якому випадку, предмет пробив бокове вікно автомобіля, вилетів з іншого боку і пробив ще одне вікно. У машині перебували двоє офіцерів. Інцидент загрожував їхньому життю та здоров'ю», — цитує видання його слова.

З початку 2023 року польські прикордонники зафіксували понад 12 тисяч проб нелегального перетину польського держрубежу з території Білорусі. Зазначають, що серед затриманих найбільше мігрантів з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

Так, до прикладу, нещодавно затримали двох громадян Чехії, які намагалися провезти до Польщі чотирьох нелегалів з Ірану.

«Вантажний відсік автомобіля був замаскований мішками з гранулами, вхід був спеціально вирізаний і розташований за сидінням водія», — повідомила прикордонна служба Польщі.

Przy granicy🇵🇱🇧🇾#funkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Czech, którzy mieli przewieźć 4 nielegalnych imigrantów-ob.Iranu do Europy Zach.

Przestrzeń ładunkowa auta została zamaskowana workami z pelletem,wejście-specjalnie wycięte,ulokowano za siedzeniem kierowcyhttps://t.co/a7poZeelrk pic.twitter.com/J7QgYebsHg — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 15, 2023

«Наскільки нам відомо, білоруська сторона намагається відкрити більше напрямків. Ведуться переговори про авіасполучення з Індією», — зазначив Аркадіуш Тивонюк.