Група російських хакерів здійснила масовану кібератаку на Сполучені Штати
Під ударом, зокрема, опинилося Міністерство енергетики США та ще низка відомств. Зазначають, що хакери скористалися вразливістю системи передачі даних.
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Про це повідомляє агенція Reuters, покликаючись на заяви офіційних осіб.
«Були уражені дані у двох установах Міністерства енергетики, коли хакери отримали доступ через вразливість програми MOVEit Transfer», — йдеться в повідомленні.
Як зазначив один зі співрозмовників агенції, хакери атакували, зокрема, установи які займаються утилізацією ядерних відходів оборонного призначення в штаті Нью-Мексико.
Відповідальність на себе взяла хакерська група Cl0p, яка пов'язана з РФ. Вони заявили, що не будіть використовувати дані, які отримали з баз держустанов і вже навіть видалили їх.
Раніше уже фіксували подібні атаки проти цілої низки організацій у Сполучених Штатах, Великій Британії та інших країнах. Усі ці компанії мали програмне забезпечення MOVEit Transfer. Яке хакери зламували через недолік у системі безпеки. Виробник ПЗ Progress Software цю помилку наприкінці минулого місяця, про що заявив офіційно.