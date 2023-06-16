Мирна місія Африки: не факт, що вийде, але спроба показова

африканський план

Лідери кількох африканських країн відвідали Польщу, а в найближчі два дні побувають в Києві та Санкт-Петербурзі. Вони зустрінуться з президентами України та Росії, закликатимуть до початку перемов. Мають навіть власний мирний план. Який, щоправда, поки викликає певний скепсис. А втім, сам факт цієї поїздки має важливе значення. Передусім — для України.

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Мирний план Африки

Лідери африканських країн спробують всадити Київ та Москву за стіл переговорів. В п’ятницю представники ПАР, Замбії, Єгипту, Сенегалу та Коморських островів мають відвідати Україну. Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса вже прибув до української столиці. В суботу на делегацію чекають у Петербурзі, а 15 червня лідери африканських країн зустрілись у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув до України [ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Агентство «Ройтерз» повідомляє, що африканські лідери хочуть запропонувати Росії відвести свої війська, а західним країнами — послабити санкції. Серед інших пропозицій — призупинити дію ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, а також вивезти російську ядерну зброю з Білорусі.

Водночас, 22 травня той самий «Ройтерз» повідомляв, що в планах африканської делегації — запропонувати Росії та України переговори навіть за умови, що російські війська залишаються на окупованих нині територіях.

Посол України в ПАР Любов Абравітова у коментарі агентству тоді відповіла: «Мій президент дуже чітко дав зрозуміти: жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не вийдуть з ношої території в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Вперше про мирну ініціативу африканських країн оголосив президент ПАР Сиріл Рамафоса 16 травня. Раніше він провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. До ініціативи приєдналися також Республіка Конго та Уганда.

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Сиріл Рамафоса - Президент ПАР © AP / Jerome Delay

Крім спроб організувати мирні переговори, африканська делегація планує підняти питання продовольчої безпеки. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що їм вдасться домовитися про продовження «зернової угоди». Цього тижня РФ вчергове пригрозила вийти з домовленості.

Нові миротворці: навіщо це африканським країнам?

Африканські країни мають прагматичний інтерес в тому, щоб організувати переговори між Україною та РФ, каже науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, політолог-міжнародник Олексій Гарань. Африка сильно страждає внаслідок війни, передусім через порушення поставок продовольства та добрив. Саме тому, нагадує Олексій Гарань, антиросійські санкції все ще обходять ці сектори.

Африка страждає через порушення поставок продовольства та добрив © ASSOCIATED PRESS / Nasser Nasser

Водночас це не заважає Москві постійно вимагати послаблень санкцій, зокрема, зняти обмеження з кількох російських банків. Це нібито, заважає росіянам постачати продовольство на міжнародні ринки.

Африканські країни також непокояться через будь-яке порушення статуту ООН, адже ці держави можуть спиратися не стільки на якісь власну економіку чи армію, а саме на непорушність принципів міжнародного співіснування.

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Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі ©AP / Amr Nabil

В публічній спробі припинити війну деякі лідери, ймовірно, мають і політичний мотив, продовжує Олексій Гарань. Наприклад, президент ПАР Сиріл Рамафоса в такий спосіб може спробувати позбутись критики на свою адресу через суперечливу позицію щодо російської агресії. Показати, що дійсно виступає за припинення війни, що їхня позиція — це позиція миротворця.

Вимушений нейтралітет

Країни, лідери яких відвідують Київ, голосують або на підтримку проукраїнських резолюцій в ООН або утримуються. Вони декларують нейтралітет, намагаючись зберегти гарні відносини і з Україною і з Росією.

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В політиці африканських країн є певна алергія на все європейське і це спадок ще колоніальних часів, який ефективно використовує російська пропаганда та дипломатія. Крім цього, росіяни десятиліттями вибудовували в Африці прямі політичні, війскові та ділові контакти, які тепер допомагають їм тиснути на африканські уряди.

Єгипет підтримав всі три резолюції ГА ООН по Україні © AP / Richard Drew

Але головна причина відносно м’якої реакції Африки на російську агресію криється здебільшого в економічній залежності.

До того ж ПАР, разом із РФ, входить до БРІКС -— об’єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Цього року африканцям випало головувати в групі і приймати міжнародні зустрічі та саміт 22-24 серпня. Але в березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Тепер ПАР, як країна, що визнає юрисдикцію МКС, повинна затримати російського керманича, якщо той з’явиться на їхній території.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент РФ Володимир Путін. Саміт Росія Африка, Сочі, жовтень, 2019 AP - Sergei Chirikov

Південна Африка має розв’язати непросту для себе головоломку, каже посол України в ПАР Любов Абравітова. Правлячі партії виступають за те, щоб запросити Путіна і гарантувати йому імунітет. А опозиція наполягає, що треба заарештувати Путіна, якщо він приїде. Світові ЗМІ, зокрема, британська «Телеграф» пишуть, що південноафриканська влада розглядає варіант перенести серпневий саміт до Китаю.

Попри офіційно оголошений нейтралітет, ПАР провела спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм наприкінці лютого цього року. А 11 травня американські дипломати звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії. Преторія ці звинувачення заперечила і пообіцяла провести розслідування.

Міністри закордонних справ БРІКС на зустрічі в Кейптауні (ПАР). 1 червня 2023 © AP / Nardus Engelbrecht

Олексій Гарань сумнівається, що нинішня миротворча місія африканських країн буде ефективною. Особливо, якщо будуть спроби поставити знак рівності між агресором і його жертвою:

— Сидіти на двох стільцях і вимагати для себе добрив, в той час, як продовжується війна, гинуть українці, підривається Каховська ГЕС, створюється загроза для Запорізької АЕС — все це не дуже ефективна позиція.

В Африці не все пропало

Попри це, Олексій Гарань впевнений, що приїзд африканської делегації в Україну — важлива й корисна подія:

— Хай приїдуть і побачать все на власні очі. Тим більше, що від початку повномасштабної війни жодної офіційної делегації з ПАР до України не було.

В роботі з Африкою взагалі далеко не все пропало, продовжує Олексій Гарань. І пригадує, як в складі делегації громадянського суспільства впродовж останніх півроку відвідав Нігерію, Гану, Кенію, Ефіопію та ПАР. Там українці спілкувалися з різними аналітичними центрами, медіа, вишами, бізнесом, релігійними громадами.

Мурали з українською символікою в столиці Кенії - Найробі © Олексій Гарань

В Південній Африці є вільна преса з критичними матеріалами про Росію і дуже сильне громадянське суспільство, каже Олексій Гарань. Саме під його тиском влада країни була змушена, наприклад, скасувати багатомільйонний контракт із Росатомом на будівництво ядерного реактора:

— За резолюції про територіальну цілісність України в ООН голосує понад половину африканських країн. Тоді як позицію Росії підтримують — нуль. Ну, або Еритрея, або Малі. Відвертої підтримки Росії в Африці не має. Але є боротьба за голоси тих країн, які утримуються під час голосувань.

Наприкінці травня глава українського МЗС відвідав Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Зустрівся із керівництвом країн, а також відвідав церемонію інавгурації нігерійського президента Боли Тінубу. Це друге африканське турне Дмитра Кулеби Африкою за 15 місяців повномасштабної російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Мапуту, 26 травня 2023 © МЗС України - facebook.com/UkraineMFA

Африканське турне міністра показало, що з нами хочуть розмовляти, каже Любов Абравітова:

— А ще — дедалі краще усвідомлюють важливість України для продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки континенту. Ми повинні руйнувати російські наративи про те, що в наслідках для Африки винна Україна, повинні пояснювати реальні причини і показувати, як Росія порушує всі норми міжнародного права.

Україні є чим переконати Африку, наголошує Олексій Гарань. Свого часу саме Українська РСР, виступала співавтором багатьох резолюцій, спрямованих на боротьбу з колоніалізмом і апартеїдом. В Україні навчалося багато африканців, які потім брали участь в національно-визвольному русі. І саме українські миротворці забезпечували порядок в десяти африканських країнах. З Демократичної республіки Конго Київ вивів свій контингент лише торік у вересні — через півроку після повномасштабного російського нападу на Україну.

Нинішній візит одразу кількох африканських лідерів до Києва та їхня спроба припинити російську війну може свідчити не лише про зростання ризиків для їхнього континенту. Але й про те, що вони дедалі чіткіше усвідомлюють суб'єктність України.