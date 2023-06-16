Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув до української столиці

АФРИКАНСЬКИЙ МИРНИЙ ПЛАН

Рамафоса має зустрітися з українським керівництвом на чолі з президентом Зеленським. Анонсують, що під час цієї зустрічі глава Південно-Африканської республіки має представити «африканський мирний план» для України.

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Про прибуття Сиріла Рамафоси до України офіційно повідомила його адміністрація.

«Його Високоповажність Президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом і послом Південної Африки в Україні паном Андре Гроневальдом», — йдеться у дописі в твіттері.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Раніше повідомляли, що Рамафоса мав прибути не один, а в компанії президентів інших африканських країн. Але про те, чи приїхав ще хтось окрім нього, наразі не відомо.

Про те, що африканські країни підготували «мирну ініціативу», аби припинити війну РФ проти України, Сиріл Рамафоса оголосив ще 16 травня 2023. У Білому Домі тоді зауважили, що ця пропозиція по-перше має бути узгоджена з Україною, а також ґруниуватися на статуті ООН. А вже наступного дня глава ПАР у телефонній розмовіз Володимиром Зеленським оголосив про намір приїхати до Києва.

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Представники української дипломатії неодноразово наголошували на необхідності посилення співпраці України та африканських держав. У 2022-2023 глава українського МЗС Дмитро Кулеба уже двічі побував з робочими турне у Африці.

«Активний діалог Президента Зеленського із африканськими лідерами та моє перше в історії турне Африканським континентом восени минулого року дали старт ренесансу українсько-африканських відносин», — зауважив він тоді.

Окрім того, у низці країн відкрили посольства України.