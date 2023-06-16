Справа Фірташа — австрійський суд відмовив в екстрадиції олігарха в США

РІШЕННЯ ФЕМІДИ

Рішення на користь українського олігарха Дмитра Фірташа австрійський суд виніс у п'ятницю. Судова тяганина, у спробі США екстрадувати його за звинуваченнями в корупції, триває уже багато років.

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Про це пише Associated Press. Зазначають, що у Сполучених Штатах Фірташа звинувачують у змові з метою дати хабарі в Індії за видобуток титану. Олігарх, своєю чергою, усе заперечує.

Дмитра Фірташа заарештували в Австрії у 2014 році. Але досить скоро він вийшов під заставу 125 мільйонів євро.

Дмитро Фірташ, 13 березня 2014 року REUTERS/Maks Levin

Спочатку Віденський суд відмовив у його екстрадиції, посилаючись на те, що справа може бути політично вмотивованою.

«У лютому 2017 року суд вищої інстанції відхилив цю аргументацію як «недостатньо обґрунтовану» і вирішив, що Фірташа можна екстрадувати. У 2019 році Верховний суд Австрії підтвердив це рішення», — йдеться у матеріалі.

Зауважують, що тодішній міністр юстиції Австрії схвалив екстрадицію, але суддя Віденського суду вирішив, що це може відбутися лише після поновлення справи. При цьому заявивши, що Фірташ підтримав це клопотання від червня 2019 року «численними документами, включаючи письмові свідчення свідків».

У березні 2022 року Віденський суд відмовив у поновленні справи. Але вищий суд штату, який наразі він виніс рішення на користь Фірташа, дозволив відновлення процедури екстрадиції. Автоматично скасувавши рішення 2017 року. Тепер фактично суддям доведеться почати все спочатку і заново розглянути питання про екстрадицію Фірташа до Сполучених Штатів.

До слова, в Україні Фірташу оголосили про підозру СБУ та Бюро економічної безпеки. За матеріалами слідства лише одна з його схем з облгазами завдала українському бюджету збитків на 18 мільярдів гривень.