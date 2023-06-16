Ізраїль планує продати сотні танків Меркава одній з Європейських країн

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ

Наразі Ізраїль проводить переговорів про продаж танків двом країнам, яким саме, не називають, але зазначають, що одна із них знаходиться на Європейському континенті.

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Про це пише агенція Reuters, покликаючись на представника ізраїльського Міноборони. Якщо домовленостей буде досягнуто, це стане першим випадком експорту флагманської бойової машини Ізраїлю.

Як зазначають, танк Меркава, у перекладі з івриту «колісниця», розробили після того, як ізраїльський танковий корпус зазнав значних втрат у зіткненнях із Сирією та Єгиптом 1973 року. Зокрема, це зробили й для того, щоб зменшити залежність від іноземних постачань озброєнь.

«Керівник департаменту координації експорту Міністерства оборони SIBAT Яїр Кулас заявив, що рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пояснюється тим, що країни, надавши Україні зброю для війни з Росією, хочуть поповнити свої арсенали», — йдеться у матеріалі.

У результаті, Ізраїль вирішив експортувати системи та техніку за кордон, чого раніше не робили.

«Є дві перспективні країни, з якими ми ведемо попередні переговори... Мені заборонено називати їх назви, але одна з них розташована на європейському континенті», — цитує агенція слова Яїра Куласа.

Ізраїльський танк © речник ЦАХАЛ

Як повідомляє ізраїльське видання Ynet, що йдеться про продаж сотень танків Меркава 2 та 3. Ці машини, виготовлені у 1980-х та 1990-х роках, були зняті з озброєння та зберігалися на складах. Але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли попит на озброєння у світі значно зріс, їх перевірили та визнали придатними до експлуатації та продажу.

«За оцінками, обсяг угоди сягатиме кількох десятків мільйонів доларів за всі танки, сума, яка надійде в державну скарбницю та, ймовірно, буде перерахована безпосередньо оборонному відомству. Це сума, яка вважається мізерною щодо закупівлі нових західних танків. Для порівняння, близько десяти років тому Міністерство оборони запропонувало іноземній армії придбати новий танк Mark 4 Merkava з конвеєра приблизно за чотири мільйони доларів за танк», — пише видання.