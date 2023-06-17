П'ятірко дітей і два коти: як сім’я українських біженців облаштувалася в Канаді

Нове життя за океаном

Сергій та Наталя Демченки до війни жили в Києві, мали невеличкий бізнес вдома. Вони виховували п’ятьох дітей, наймолодшим з яких у лютому 2022 було один і три роки. Їхати з України не збирались, та війна різко змінила плани. Торік у грудні сім’я емігрувала до Канади. Тепер живуть у містечку Беррі в провінції Онтаріо. Як живеться великій родині за океаном, — Наталя Демченко розповіла українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

— Розкажіть про вашу родину.

— Так уже вийшло, що сім’я в нас велика. П’ятеро дітей. Найстаршій Діанці — 18, середнім дівчатам Мілені та Мікаелі — вісім та десять, а наймолодшим хлопчикам Сашку та Сергійку — два і чотири. Ще в нас є кішка і кіт — Пуся та Шкет. Пусі три роки, а Шкету — два. Я раніше займалася продажами, а мій чоловік Сергій — фотографією. Перед війною у нас був невеличкий бізнес — вдома ми робили напівфабрикати, випікали торти та доставляли по Києву.

Діти подружжя Демченків © Facebook / Наталя Демченко

— Як почалася для Вас війна?

— 24 лютого ми були в Києві. Вибухи у нас в квартирі було дуже чутно: ракети пролетіти за кількасот метрів від будинку. Ми тимчасово перебралися до батьків чоловіка, які мешкають на Вінниччині.

Сім'я Демченків у селі на Вінниччині © Facebook / Наталя Демченко

У березні мені зателефонувала колишня клієнтка, яка вже чотири роки жила у Сполучених Штатах. Спочатку вона допомагала нам грошима — перераховувала по 100, 200 доларів. А згодом запропонувала поїхати до США за програмою для українців в Америці U4U. Вона знайшла нам спонсорів, які мали нас прийняти.

Але на той момент ні в кого з нас не було закордонних паспортів. Поки ми на них чекали, спонсор відмовився нас приймати. Але та сама клієнтка сказала, що натомість організує нам виїзд до Канади.

Документи на візи ми подавали в липні в столиці Румунії — Бухаресті. Нам з дочками дали дозвіл на в’їзд за 10 днів, а чоловікові та синам — аж на початку грудня. Тоді ми й взяли квитки на літак.

— Як тривав трансатлантичний переліт?

— Ми дуже боялися. Я літала лише один раз в Єгипет, а чоловік в Ізраїль. І це було досить давно. Ніхто з дітей не бачив зблизька літак.

Сашко та Сергійко в аеропорту © Facebook / Наталя Демченко

У Монреаль ми летіли через Мюнхен. Переліт до Канади зайняв 9 годин. Найбільше я хвилювалась за поведінку найменшого сина, бо він дуже темпераментний. Ми набрали Сашку заспокійливих, цукерок, нових машинок. Але йому нічого і не знадобилось. Тільки він не хотів, щоб його пристібали, вимагав свободи. Коли було безпечно, ми дозволяли йому вільно рухатись. Синок ходив по салону, дивився у вікно, малював, розважав увесь літак.

Сашко та Сергійко в літаку © Facebook / Наталя Демченко

Квитки на всіх коштували три з половиною тисячі доларів. Дорога від Монреаля до Онтаріо на орендованому авто — ще дві тисячі доларів. Усі ці кошти нам покрили благодійники.

— Якими були перші враження від Канади?

— На жаль, ми відразу стикнулись з нещирістю. В Онтаріо волонтери обіцяли заселити нас у новий дім, де перший час ми мали жити безплатно. Та не все сталося, як гадалося: після нашого приїзду виявилось, що дім недобудований. Стоїть просто у полі, де навіть ніхто не чистить сніг. Поруч ані школи, ані магазинів. Та ще й волонтери запросили за нього чималу суму. Ми кинулись шукати щось інше: добре, що друзі друзів здали нам будинок неподалік, у місті Беррі. Але цей дім ми орендували на короткий термін: сюди невдовзі переїздять господарі, а ми в липні маємо знайти нове помешкання.

— Чи легко було облаштуватися в Канаді? Як шукали роботу, налагоджували побут?

— Якщо людина хоче приїхати і думає, що на неї з неба сипатимуться гроші, а вона їх буде радісно збирати, вона буде глибоко розчарована. Гроші тут платять погодинно: відпрацював — отримав.

Мій чоловік із січня пішов працювати на будівництво, де він ніколи в житті не працював. Став помічником плиточника: спочатку ми думали, що тягатиме мішки. Аж ні, його одразу поставили на майже мистецьку роботу — затирати шви між кахлем. І діяльністю, і заробітком він цілком задоволений.

У чоловіка зарплата чотири тисячі доларів. На оренду та комунальні послуги йде 3000-3200 доларів, 800 залишається. Звичайно, на цю суму багато не купиш, тому я теж працюю: прибираю у будинках, випікаю торти та готую напівфабрикати на замовлення.

Сергій та Наталя Демченки © Facebook / Наталя Демченко

Єдине, що двоє молодших дітей поки зі мною вдома, тому я можу працювати тільки кілька годин на добу.

Зайвих грошей у нас немає, по курортах не літаємо. Але все-таки хотіли б залишитись у Канаді: думаю, в Україні зараз прогодувати п’ятьох було б набагато складніше.

— Троє ваших старших дочок уже навчаються в канадській школі. Наскільки їм та вам подобається освіта в країні?

— У школі тут дітям дуже подобається. Вони навчаються з задоволенням. По-перше, тут немає домашніх завдань. По-друге, на уроках фізкультури замість виснажливих кросів, відтискань та вправ на прес, проводять командні ігри, а взимку дозволяють навіть просто кататися з гірки. Діти почуваються вільно, не перевантажені і водночас успішні.

Я дуже переживала за 10-річну Мікаелу: вона перестрибнула через клас і замість четвертого пішла у п’ятий. До того ж почала вивчати зовсім нову для неї мову — французьку. Але всі контрольні з цього предмета вона пише на вищий бал.

Мілена та Мікаела © Facebook / Наталя Демченко

Старша донька Діана — дуже успішна в англійській. Останній тест вона здала на 98 балів зі 100.

Діана зі шкільними подружками © Наталя Демченко / Facebook

У канадській програмі немає складних розділів із точних наук, як, наприклад, тригонометрія. В українській школі діти, вивчаючи їх, плакали, і я разом з ними. Звичайно, якщо моя дитина любить малювати, то хай вона з радістю біжить на чотири уроки малювання, ніж з ненавистю йде на математику.

— Як Ви сприйняли канадський клімат?

— Я боялась канадського клімату, адже всі говорили, що тут холодно, а я «парникова рослина», дуже люблю тепло.

Насправді виявилось не так і холодно, тільки вітряно. Коли їхали, ми купили багато зимового одягу та взуття, розрахованого на люті морози. Майже нічого з придбаного не знадобилось.

Міссіссагуа, Канада © Facebook / Наталя Демченко

Але перепади температур тут шалені. От зараз я стою на вулиці, одягнена легко, температура плюс 20, а ввечері після заходу сонця тут буде плюс 1-3. У мене часто підвищений тиск, і за таких різких змін погоди в Україні я дуже погано почувалася. Але в Канаді в мене завжди прекрасне самопочуття.

Наталя Демченко © Facebook / Наталя Демченко

Коли ми їхали сюди, я взяла кілька кілограмів пігулок та сиропів. Я дуже хвилювалась, що діти хворітимуть після зміни клімату. Та наші діти в Канаді жодного разу серйозно не хворіли. Ніхто через лікарняний не пропускав школи.

— Які ваші враження від Канади? Які особливості країни та життєвого укладу помітили?

— Спочатку в нас була просто ейфорія. Інший континент. Усе цікаве, ти все хочеш спробувати. У магазин ідеш, витрачаєш гроші, а товар може виявитись і не дуже. Цукерок тут гарних обмаль, випічки смачної теж небагато. Фастфуд, навіть тієї ж торгової марки, у Києві був набагато кращим.

І обслуговування зовсім інше. В Україні сервіс на найвищому рівні, персонал ураховує всі твої побажання і робить все миттєво, а тут ніхто нікуди не поспішає. Наприклад, каву ти можеш чекати пів години.

Торонто, Канада © Facebook / Наталя Демченко

Тут люди цінують свій час, делегують найманим працівникам домашні справи. Вони краще проведуть час із сім’єю, виїдуть на природу, ніж будуть мити підлогу та витирати пил.

Життя тут розмірене, усі до всього ставляться спокійно. Я нарешті в Канаді навчилась не бити посуд.

Наталя Демченко © Facebook / Наталя Демченко

З мінусів для мене — відсутність живого спілкування. У Києві я могла піти до подружки чи навіть у дитсадок забрати дітей та з виховательками обговорити нагальні теми. Тут такого немає, просто так заговорити ти ні з ким не можеш, тож поки що мої друзі — соцмережі.

Безперечний плюс — це розуміння, що ти насправді можеш заробити гроші і на оренду, і на їжу, і на все необхідне для себе і дітей.

Діти подружжя Демченків © Facebook / Наталя Демченко

Звичайно, ми сумуємо за Україною. Але в нас там немає ані свого будинку, ані чогось іншого, щоб нас туди тягло. Моїх батьків вже немає, ні мами, ні тата. А батьки чоловіка живі і здорові, але нам простіше запросити їх двох до нас, ніж усімох поїхати до Вінницької області.