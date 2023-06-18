Джо Байден не підтримує вступу України до НАТО за спрощеною процедурою

НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ

Президент США висловився проти ідеї вступу України до Північноатлантичного альянсу за спрощеною процедурою. Він вважає, що для початку треба пересвідчитися, чи відповідає Україна всім стандартам.

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Таку заяву Джо Байден зробив, відповідаючи на запитання журналістів CNN щодо того, чи готовий він зняти бар'єри на шляху до вступу України до Альянсу. Він впевнений, що Україна може стати членом НАТО, проте це не має статися автоматично, оскільки є низка питань, які для початку потрібно розв'язати, зокрема вирішити проблеми з корупцією та безпекою:

«Ні. Тому що вони мають відповідати тим же стандартам. Тож я не збираюся спрощувати. Я думаю, що вони зробили все, що повʼязане з демонстрацією здатності до військової координації, але є ціле питання, чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна НАТО? Я гадаю, що це буде. Я гадаю, що може. Але це не автоматично».

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден і його команда ведуть переговори з іншими учасниками НАТО щодо того, коли та як Україна може стати членом Альянсу. Джерела CNN повідомляли, що лідер США навіть був готовий відмовитися від Плану дій щодо членства для України. Його скасування дійсно неабияк полегшило б країні приєднання до НАТО.

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