Єнс Столтенберг: Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни

РІШЕННЯ ЗА УКРАЇНОЮ

Генсек НАТО впевнений, що Україна має самостійно визначати прийнятні для себе умови для завершення війни. А мирна угода в жодному разі не має бути продиктована лише російською стороною.

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Єнс Столтенберг у коментарі Welt розповів, що на майбутньому саміті у Вільнюсі в липні НАТО ухвалить пакет допомоги, завдяки якому Україна зможе вже протягом кількох років дорівнятися до стандартів Альянсу. Проте про повноцінне членство Столтенберг поки що не говорить, натомість він наполягає на тому, що Україна має отримати реальні гарантії безпеки:

«Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не змогла переозброїтися і атакувати знову, і цикл агресії був розірваний».

Також Столтенберг застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та РФ. Він зауважив, що, звісно, всі хочуть, аби війна закінчилася якнайшвидше, але мир має бути тривалим та справедливим:

«Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними».

На думку Столтенберга військові успіхи ЗСУ на полі бою та звільнення тимчасово окупованих територій допоможуть зміцнити позицію України на майбутніх переговорах.

Щодо приєднання України до Альянсу, то Єнс Столтенберг упевнений, що це так чи інакше станеться:

«Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає можливості обговорювати членство».