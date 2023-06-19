Британія створила механізм «добровільної передачі» Україні заморожених російських коштів

на відновлення україни

Велика Британія схвалила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти Росії, доки Кремль не виплатить компенсацію Україні.

Банер у кольорах британського та українського прапорів і напис "Дякуємо за підтримку".

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Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі повідомив, що завдяки новим законам, Велика Британія «змінює санкційний підхід». За його словами, уряд Британії бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсацій Україні та запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року Велика Британія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і запровадила санкції проти понад 1550 росіян, у тому числі Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу «Челсі».

Уряд Великої Британії також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють, що підтримують Україну, тепер матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

«Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на розблокування коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України. Водночас не буде жодного примусу осіб, щоб заохотити їх переказувати кошти, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертву», — йдеться в заяві британського уряду.

За словами міністра фінансів Великої Британії Джеремі Ханта, Росія повинна взяти на себе відповідальність за «спустошення України».

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації», – заявив він.