«Досить хайпувати на китайській загрозі»: держсек США Блінкен з'їздив до Китаю

сша і китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен завершив дводенний візит до Китаю. Прогнозовано — без гучних заяв. Але на тлі ускладнення відносин між двома наддержавами цю поїздку та її результати, вочевидь, можна вважати успішними. Принаймні на цьому етапі.

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Зустріч з Сі — головна інтрига

США та Китай повинні будувати відносини на основі взаємної поваги та щирості. Так сказав керівник КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з Державним секретарем США:

Сподіваюся, пане секретарю, що цей візит допоможе вам зробити позитивніший внесок у стабілізацію американо-китайських відносин

— зауважив Сі, заяву якого цитує державний телеканал CCTV.

Ентоні Блінкен подякував Сі за можливість особисто обговорити «шлях вперед» у двосторонніх відносинах і сказав, що відповідальне ставлення до них — обов‘язок обох країн:

Це в інтересах і США і Китаю, а також всього світу

Ця зустріч була головною інтригою дводенного візиту американського держсекретаря в Пекін. ЗМІ писали, що вона можлива, але Держдеп до останнього не підтверджував цей факт. Переговори тривали 35 хвилин, сторони «досягли прогресу і домовленостей з деяких конкретних питань», — підсумував Сі, не розкриваючи деталей.

Сі Цзіньпін: США та Китай повинні будувати відносини між собою на основі взаємної поваги та щирості © AP / Leah Millis

Раніше у понеділок Блінкен зустрівся також з головою китайської дипломатії Ваном Ї. Той очолює Канцелярію Комісії ЦК КПК з закордонних справ і має більший вплив на зовнішню політику, ніж міністр закордонних справ.

Ван Ї, якого цитує Japan Times, серед іншого зауважив, що Вашингтон та Пекін повинні обрати між «співпрацею та конфліктом». А також закликав США припинити хайпувати навколо теорії про китайську загрозу:

Розуміючи відповідальність перед народом, історією та світом, ми мусимо зупинити падіння китайсько-американських відносин, які рухаються вниз по спиралі і повернути їх на здоровий та стабільний шлях

Держсекретар США Ентоні Блінкен керівник канцелярії Комісії ЦК КПК з закордонних справ Ван Ї, 19 черня 2023 © AP / Leah Millis

В неділю Ентоні Блінкена приймав глава китайського МЗС Цінь Ґан. Обидва зауважили, що понад семигодинні переговори були відвертими та конструктивними. І відзначили важливість тримати відкритими дипломатичні канали комунікації для уникнення непорозумінь.

В заяві американського Держдепу також сказано, що США продовжать захищати інтереси та цінності американського народу та працювати із союзниками та партнерами задля поширення американського бачення світу — вільного, відкритого, і такого, що грунтується на порядку, заснованому на правилах.

Китай та США домовилися також сприяти нарощуванню авіасполучення та обміну, зокрема, школярів, студентів та бізнесменів.

Ентоні Блінкен запросив також свого колегу Цінь Ґана до США.

Візит Блінкена до Пекіну: очікування vs реальність

Раніше американські і китайські офіційні особи прямо казали, що не очікують від візиту Блінкена прориву чи конкретних результатів. Так, врешті, й сталося: крім заяв про продовження діалогу та запрошення китайських дипломатів до Вашингтона, новин з Пекіна більше нема.

Але навіть в цьому та деяких інших сигналах з Пекіна можна розгледіти оптимістичні знаки.

По-перше, тривалість зустрічей. Блінкен говорив із Цінем Ґаном понад сім годин. А з Ваном Ї — три з половиною, замість запланованих двох. Зазвичай, це ознака того, що сторонам є про що говорити і є на основі чого домовлятися. Той факт, що глава КНР таки прийняв Державного секретаря США, також позитивний знак. Як і згода міністра закордонних справ Китаю Ціня Ґана відвідати СЩА в зручний для обох сторін час.

Делегації США та Китаю на зустрічі із Сі Цзіньпінемю Пекн, 19 червня 2023 © AP / Leah Millis

Важлива і заява Держдепу про те, що обидві сторони погодилися підтримувати контакти на високому рівні.

— Думаю, обидві сторони усвідомлюють, що нам треба зберігати канали комунікації на високому рівні і що ми зараз на тому етапі розвитку наших відносин, що важливо зменшити ризики непорозуміння, — сказав високопосадовий чиновник американського Держдепу, якого цитує Голос Америки.

«Бі-Бі-Сі» раніше писало, що Вашингтон прагне забезпечити стабільність контактів з Пекіном хоча б по військовій лінії, щоб уникнути інцидентів між країнами із залученням збройних сил.

Своїм візитом до Китаю Ентоні Блінкен може прокласти шлях для нових контактів між американськими та китайськими урядовцями. Преса вже пише, що Пекін незабаром можуть відвідати міністр фінансів США Джанет Йеллен та торгівлі Джина Раймондо. Якщо тенденція збережеться, то до кінця року можуть зустрітися і лідери держав — Джо Байден та Сі Цзіньпін. Найімовірніше, це станеться в рамках якогось міжнародного івенту, обережно прогнозує американська преса. Наприклад, вересневої зустрічі G20 в Індії або листопадового саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско.

Складні відносини в усіх напрямах

Відносини між двома найпотужнішими державами світу деградують майже в усіх напрямках. США та Китай сперечаються щодо боротьби з наркотрафіком, прав людини, торгівлі. Але головне джерело непорозумінь — геополітика.

Місцем найбільшого ризику прямого зіткнення між наддержавами залишається Південно-Китайське море і Тайванська протока. Крім значних біоресурсів, тут проходять важливі торгові шляхи: щорічний трафік цими водами оцінюється в понад 3,5 трлн доларів.

Південнокитайське море © Google

Китай демонструє бажання встановити повний контроль над Південно-Китайським морем, а також обіцяє застосувати силу, якщо Тайвань оголосить незалежність. Переважна більшість країн світу визнає китайський суверенітет цього острову, втім він має широку автономію: власне демократично обране керівництво, валюту і навіть армію. США обіцяють втрутитися, якщо Пекін спробує застосувати силу проти Тайваню. Вже кілька десятиліть американці продають острів'янам зброю і підтримують дипломатиічні контакти з Тайбеєм в обхід Пекіна.

На зустрічі із Блінкеним, китайські дипломати наголосили, що саме Тайвань є каменем сптикання у відносинах між КНР та США. Цінь Ґан назвав це питання найпомітнішим ризиком. А Ванг Ї заявив, що навколо Тайваню немає місця для компромісу і додав, що США варто дотримуватися угод із КНР і поважати її територіальну цілісність.

Керівник КНР Сі Цзіньпін © AP / Leah Millis

Війна Росії проти України також була в списку питань, які обговорювали китайські та американські дипломати. Раніше США застерігали КНР від постачання зброї Росії. Пекін офіційно заперечував, що робить це, втім, американські медіа повідомляли, що російська армія використовує китайське військове обладнання.

Останнім часом уряд США публічно не озвучував ці звинувачення. Але після зустрічей із китайським керівництвом Ентоні Блінкен заявив, що Пекін підтвердив свою обіцянку не постачати зброю Росії. Але висловив занепокоєння, що це можуть робити приватні китайські компанії.

На зустрічі в Пекіні питання озброєння Росії, найімовірніше, піднімалося, пише «Бі-Бі-Сі».

Відкладений візит

Ентоні Блінкен мав поїхати до Китаю ще цього лютого. Про це домовились лідери США та КНР під час саміту G20 торік у листопаді. Ті переговори американські медіа назвали найважливішими у світі.

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Президент США Джо Байден і голова Китаю Сі Цзиньпін під час саміту G20 © AP / Alex Brandon

Але тому візиту завадив інцидент з китайської повітряною кулею над США. На початку лютого таємничий дирижабль помітили над Монтаною. Упродовж трьох діб апарат дрейфував американським небом і, подолавши понад три тисячі кілометрів, опинився над Атлантичним океаном. Там його збили американські ВПС.

Вашингтон заявив, що це був китайський шпигунський дирижабль. У Пекіні заявили, що це апарат для метеорологічних досліджень, який випадково залетів в американський повітряний простір. Реакцію США китайці назвали надмірною. Але саме через цей інцидент Ентоні Блінкен тоді скасував свій візит до Китаю.

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Ентоні Блінкен став найбільш високопосадовим американських політиком, який відвідав Китай 2021, відколиДжо Байден очолив Білий дім. Це, якщо не рахувати торішній візит спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Острів, який США формально визнають частиною Китаю.