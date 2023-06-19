Україна та США не мають доказів розміщення російської ядерної зброї в Білорусі

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Розвідки країн не фіксували переміщення ядерки з території РФ до сусідньої Республіки

Пускові установки «Іскандер», які можуть нести ядерний заряд, займають позиції під час навчань у Росії, 25 січня 2022 року.

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Про те, що Україна наразі не має доказів розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі, під час брифінгу повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський.

«Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо», — сказав він.

Водночас член оборонного парламентського комітету підкреслив, що сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені.

Раніше в США також заявляли, що наразі не фіксують ознак переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

«Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї неминуче або вже відбувається», — висловився Кірбі.

Не має своєму розпорядженні жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення ТЯЗ до Білорусі і моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Білоруські спостерігачі звернули звернути увагу, що за останні місяці як Путін, так і Лукашенко зробили низку суперечливих заяв про переміщення ТЯО до Білорусі:

25.03 — Путін заявив, що РФ розмістить ТЯЗ в Білорусі до 1 липня 2023 року.

25.05 — Лукашенко заявив, що переміщення ТЯЗ на територію Білорусі вже розпочалося.

9.06 — Путін заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі розпочнеться після 7-8 липня.

13.06 — на запитання «Ви сказали, вже отримали від Росії бомби та ракети?» Лукашенко відповів: «Ну, не все… потихеньку».

Таким чином, заяви Путіна та Лукашенка про розміщення ТЯЗ самі собі суперечать і можуть говорити про відсутність у Лукашенка всієї інформації та контролю за процесом розміщення ТЯЗ в Білорусі; або узгодженої між Путіним і Лукашенком кампанії з дезінформації з метою, наприклад, створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі та українського контрнаступу.