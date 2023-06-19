FATF може внести Росію до «чорного списку» організації: засідання стартує в Парижі

міжнародна ізоляція

Раніше Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — міжнародну організацію по боротьбі з відмиванням грошей. — Ред.) внести під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня Російську Федерацію до «чорного списку» як юрисдикцію з високим рівнем ризику. У лютому організація вже призупинила членство РФ

Реклама Читати продовження

Інформація про засідання оприлюднена на сайті FATF.

FATF — незалежна міжурядова група, яка розробляє стандарти для протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом та протидії фінансування тероризму. Група також оцінює, чи відповідають стандарти кожної конкретної держави міжнародним нормативам. FATF заснували у 1989 році країни Великої сімки, натепер до групи входять понад 200 країн.

За повідомленнями «Блумберг», європейські чиновники підтвердили агентству, що питання про включення Росії до «чорного» або «сірого» списку розглядатиметься на засіданні FATF, яке відбудеться 19-23 червня.

Покликаючись на власні джерела, видання також зазначає, що останніми тижнями Москва звернулася до низки країн, зокрема, Саудівської Аравії, Туреччини, Мексики, Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратів з попередженням про негативні наслідки для торговельних зв’язків, якщо Росію таки внесуть до «чорного» чи «сірого» списку.

Якщо Росію включать до «чорного», це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку фінансових операцій, а в найбільш серйозних випадках вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи. До речі, до «чорного» списку включені такі країни, як Північна Корея та Іран, який поставляє РФ дрони-камікадзе для ударів по українським містам.

У «сірому» списку FATF — 23 країни, зокрема, Туреччина, ПАР, ОАЕ та Йорданія. Включення до цього переліку передбачає суворіші вимоги до фінансового моніторингу та призводить до «великого та статистично значущого скорочення припливу капіталу», свідчить доповідь Міжнародного валютного фонду (МВФ) за 2021 рік.