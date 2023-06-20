Берегова охорона США розширює географію пошуку підводного судна з туристами. Вони зникли неподалік уламків «Титаніка»

ВІДЛІК НА ГОДИНИ

Заможні авантюристи заплатили по 250 тисяч доларів за квиток, щоб побачити на власні очі, що лишилося від відомого лайнера, який затонув на глибині 3800 метрів у 1912 році. Відомо, що на борту субмарини перебували 5 осіб. Їх шукають вже третю добу.

Реклама Читати продовження

Представник американської берегової охорони США заявив у вівторок, що влада розширює пошуки підводного човна, який зник під час екскурсії до уламків «Титаніка» неподалік узбережжя Канади.

Контрадмірал США Джон Могер © AP / Steven Senne

«Оскільки ми продовжуємо ці пошуки... ми працювали всю ніч із великою групою партнерів, щоб залучити всі можливості, щоб шукати як на поверхні, так і на глибині в цьому районі», — заявив в інтерв'ю CNN контрадмірал Джон Могер.

Крихітна субмарина «Титан» рушила на місце уламків відомого лайнера минулими вихідними. На борту перебувають 5 людей. За даними ЗМІ, це бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та Стоктон Раш — виконавчий директор фірми OceanGate, яка організувала цей підводний рейс.

Вже третю добу судно вважається зниклим безвісти. Пошуками займаються США та Канада. Використовують військові літаки, підводний човен і гідроакустичні буї. Останні дозволяють виявляти об’єкти, що знаходяться на глибині до 3962 метрів. Для порівняння, уламки «Титаніка» розташовані на відстані 3800 метрів від поверхні.

Уламки «Титаніка» AP

За інформацією контрадмірала Джона Могера, підводне судно має від 70 до повних 96 годин кисню. Рятувальники орієнтовно мають час до п’ятниці, щоб визначити місцеперебування туристів, та встигнути їх витягнути на поверхню живими.

Корабель «Полярний принц» пришвартований у Ванкувері, Канада © AP / DARRYL DYCK

Рятувальники кажуть, що корабель «Полярний Принц», який супроводжував «Титана», втратив з ним зв’язок у неділю — за одну годину 45 хвилин після того, як розпочалася підводна екскурсія. На відміну від повноцінних підводних човнів, які виходять і повертаються в порт власним ходом, для суден на кшталт «Титану» потрібен корабель, щоб спустити його на воду, а потім підняти.