Загроза застосування тактичної ядерної зброї: чи зважиться Путін на удар

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

Президент США Джо Баден вважає реальною загрозу того, що Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю. Цьому передували заяви з боку Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. А кремлівські пропагандисти знову почали закидати Києву підготовку до створення «брудної ядерної бомби».

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«Коли два роки тому я говорив, що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, усі дивилися на мене, як на божевільного. Так само на мене дивилися, коли я казав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Але це реально», — сказав Джо Байден 19 червня на зустрічі зі спонсорами своєї виборчої кампанії в штаті Каліфорнія.

Ядерна зброя в Білорусі та «брудна бомба України»

Напередодні Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок абсолютно безвідповідальним.

Президент США Джо Байден © AP / Manuel Balce Ceneta

14 червня Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.

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А вже за два дні, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, Путін сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю відповідно до своєї доктрини — якщо буде загроза існуванню держави. Раніше російський очільник припускав можливість зміни доктрини, зокрема, внесення туди можливості завдати превентивного удару.

Президент Росії Володимир Путін © AP / Alexei Danichev

А втім, у США поки не зафіксували ознак, які би вказували на те, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі відбулося.

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19 червня зовнішня розвідка Росії заявила, нібито отримали дані щодо рішення держінспекції ядерного регулювання України відправити партію опроміненого палива з Рівненської на Чорнобильську АЕС, де й «відбудеться створення "брудної бомби"».

Загроза ядерного удару є

Останні події з підривом Каховської ГЕС лише підтверджують те, що росіяни здатні на все, говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук:

— Ми бачимо, що росіяни зараз демонструють повну безбашеність із підривом Каховської ГЕС, погрозами щодо ЗАЕС та техногенною аварією на заводі «Кримський Титан» у Криму. Це додаткові свідчення того, що Путін може піти на будь-який злочин.

Зруйнована Каховська гребля © AP

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що про готовність застосувати ядерну зброю свідчать слова Путіна про загрози існуванню Росії та поновлення розмов про «брудну бомбу». Так вони хочуть прикрити власне використання тактичних ядерних зарядів по території України. Поки що експерт вважає таку вірогідність низькою, але на підвищення ставок може вплинути український контрнаступ:

— Вони вже бояться наших наступальних дій, хоча в нас зараз задіяно лише три бригади. Ми поки не вводили основні сили, і я вже не кажу про резерви. А коли ми введемо в бій основні сили й почнемо просування, то я думаю, що від цього буде залежати рішення про застосування тактичної ядерної зброї. Тому що Путін не може програти в цій війні. Це для нього буде означати політичну смерть, а може, і фізичну.

На думку військового експерта, ймовірним місцем удару може стати район Каховської ГЕС. Він пояснює, що територія Херсонської області для окупантів не така важлива, як Донецька чи Луганська:

— А по-друге, після затоплення це місце малонаселене. І велика відстань від населених пунктів. І застосувавши її там, вони зможуть пригрозити, що наступна буде вже по Києву.

Потрібен суворий ультиматум та посилення ППО

На думку Павла Лакійчука, найкращий спосіб стримати Путіна — якщо США та їх партнери чітко зафіксують, що спроба здійснення ядерного удару по Україні з боку Росії стане останньою краплею:

— У НАТО достатньо неядерних засобів, щоби поставити РФ на місце. Але поки вони до цього не готові.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув на зустріч міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, червень 2022 року. © AP / Olivier Matthys

Китай, США, Британія нині обмежуються заявами про недопустимість застосування тактичної ядерної зброї, адже будь-що хочуть уникнути неконтрольованої ескалації. Але якщо Захід і надалі не вживатиме якихсь кроків у відповідь, російська влада може впевнитись у власній безкарності.

Україні за таких обставин насамперед треба зміцнювати протиповітряну оборону. Це безальтернативний шлях, каже керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук:

— Зараз ми маємо певну кількість сучасних засобів ПРО — це «Пtтріот» та «САМП/Т». Треба розуміти, що ядерна зброя не завдасть тієї шкоди, на яку вона розрахована, якщо буде знищена в польоті. Тому ми маємо посилювати свою ППО.