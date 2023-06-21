Безпрецедентні обсяги: кілька країн анонсували пакети фіндопомоги для України

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Так, зокрема, прем'єр міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання 3 мільярдів доларів фінансової підтримки. Ці гроші, серед іншого, підуть на розмінування української території, енергетичні проєкти, а також фінансування діяльності ООН і Червоного Хреста.

Реклама Читати продовження

Таку заяву Ріші Сунак зробив на відкритті лондонської конференції з відновлення України.

Ріші Сунак на лондонській конференції via REUTERS - POOL

«

», — сказав він.

Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії кредитів на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий технологічний міст Велика Британія – Україна для залучення інвестицій та талантів, а також для підтримки «зеленої енергетики» тощо. Все це є частиною великих колективних зусиль союзників та партнерів у всьому світі

Окрім того, зауважив британський прем'єр, планують запустити новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення «інвестицій і талантів», а також підтримки зеленої енергетики.

Додатковий 381 мільйон євро фіндопомоги Україні зобов'язалася надати Німеччина. Про це оголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Анналена Бербок via REUTERS - POOL

«Ми з моєю колегою, міністеркою економічного співробітництва і розвитку Свеньєю Шульце, прийшли сьогодні сюди, щоб підкреслити, що уряд Німеччини активізує зусилля для відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто змушений був втекти або нещодавно втратив домівку», — сказала Бербок.

Та додала, що відновлення України має бути пов'язане з процесом вступу в ЄС.

А Франція цьогоріч виділить 40 мільйонів євро безповоротної допомоги, яка піде невідкладну відбудову.

«Ця підтримка піде передусім на невідкладну відбудову критичної інфраструктури, медичне обладнання та заходи підготовки до наступної зими», — сказала Катрін Колонна.

Катрін Колонна via REUTERS - POOL

Окрім цього, зазначила французька міністерка закордонних справ Катрін Колонна, готується й багаторічний план допомоги для цивільних потреб: гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності.

«Рада зауважити, що він складатиметься в основному зі грантів, щоби не створювати додаткового тиску на публічні фінанси України», — зазначила вона.