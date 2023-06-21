Безпрецедентні обсяги: кілька країн анонсували пакети фіндопомоги для України
Так, зокрема, прем'єр міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання 3 мільярдів доларів фінансової підтримки. Ці гроші, серед іншого, підуть на розмінування української території, енергетичні проєкти, а також фінансування діяльності ООН і Червоного Хреста.
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Таку заяву Ріші Сунак зробив на відкритті лондонської конференції з відновлення України.
Окрім того, зауважив британський прем'єр, планують запустити новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення «інвестицій і талантів», а також підтримки зеленої енергетики.
Додатковий 381 мільйон євро фіндопомоги Україні зобов'язалася надати Німеччина. Про це оголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
«Ми з моєю колегою, міністеркою економічного співробітництва і розвитку Свеньєю Шульце, прийшли сьогодні сюди, щоб підкреслити, що уряд Німеччини активізує зусилля для відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто змушений був втекти або нещодавно втратив домівку», — сказала Бербок.
Та додала, що відновлення України має бути пов'язане з процесом вступу в ЄС.
А Франція цьогоріч виділить 40 мільйонів євро безповоротної допомоги, яка піде невідкладну відбудову.
«Ця підтримка піде передусім на невідкладну відбудову критичної інфраструктури, медичне обладнання та заходи підготовки до наступної зими», — сказала Катрін Колонна.
«Рада зауважити, що він складатиметься в основному зі грантів, щоби не створювати додаткового тиску на публічні фінанси України», — зазначила вона.