Британські винищувачі перехопили літаки РФ біля авіапростору НАТО

КОРДОНИ НАТО

Винищувачі Typhoon підняли по тривозі для перехоплення російських Ту-134 та Су-27. Їх політ, за даними Королівських Військово-повітряних сил не відповідав нормам.

Реклама Читати продовження

Про це сповістили в офіційному твіттері відомства.

This evening, RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled to intercept a Russian Navy Tu-134 and 2x Su-27 ‘FLANKER’ Bs flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with regional airspace control agencies. pic.twitter.com/Sa85mlVD91 — Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 20, 2023

«Тайфуни Королівських ВПС із 140 EAW в Естонії були спрямовані на перехоплення російського Ту-134 і двох Су-27 «FLANKER» B, що летіли поблизу НАТО повітряний простір. Російський літак не відповідав міжнародним нормам, оскільки не зв’язувався з регіональними органами контролю повітряного простору», — йдеться у дописі.

Це вже не перший подібний випадок цього місяця. Так, 8 та 9 червня британські Typhoon, що базувалися на авіабазі Амарі в Естонії, і Gripens ВПС Швеції,

менш ніж за добу за добу двічі перехоплювали літаки РФ, які наблизилися до кордонів НАТО.

«До Typhoon приєдналися F18 ВПС Фінляндії, коли вони супроводжували BACKFIRES і FLANKER через Фінську затоку, згодом передавши їх Gripen ВПС Швеції. Португальські та румунські F16, які базувалися на авіабазі Шяуляй у Литві, також були спрямовані для супроводу російських літаків, які проходили далі на південь через зони польотів Латвії та Литви», — пише Mirage.